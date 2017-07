Võrkpalli rahvusmeeskond avab täna MM-valiksarja otsustava ringi Valgevene vastu

Eesti aja järgi täna kell 21 kohtub Eesti meeste võrkpallikoondis Belgias Kortrijkis 2018. aasta maailmameistrivõistluste Euroopa tsooni kolmanda valikringi turniiri avavoorus Valgevenega.

Lisaks meile ja valgevenelastele alustavad jahti MM-finaalturniiri piletile Belgia, Hispaania, Saksamaa ja Slovakkia. Kõik kuus koondist saavutasid mais toimund MM-valiksarja Euroopa tsooni teise ringi turniiril oma alagruppides teise koha ning selgitavad nüüd üheringilise turniiri käigus välja viimase Euroopa koondise, kes jõuab järgmise aasta septembris Bulgaarias ja Itaalias toimuvale finaalturniirile.

Valgevenega mängisime viimati möödunud aastal Euroopa liigas, kui võitsime neid 3:1 ja 3:2. „Valgevene on ohtlik vastane. Uue sidemängijaga on nende mäng läinud kiiremaks ja nad võtavad suuri riske. Nende bloki-kaitsemängu koostöö on väga korralikult organiseeritud. Peame olema kannatlikud ja usun, et määravaks saab tegutsemine servi vastuvõtul,” rääkis rahvusmeeskonna peatreener Gheorghe Crețu. MM-valiksarja teise ringi E-alagrupi avavoorus kaotas Valgevene kohe avavoorus Serbiale, ent pärast seljatati Šveits, Taani, Horvaatia ja Norra.

Kogu turniiri hinnates nimetas rahvuskoondise kapten Kert Toobal meie peamiste konkurentidena alagrupi võidule tänavu Maailmaliiga esimeses tugevusgrupis seitsmenda koha saanud Belgiat ja eelmise MM-i pronksmedalist Saksamaad. „Belgia mängib kodus ja nad näitasid väga head mängu Maailmaliiga esimeses tugevusgrupis. Saksamaal on võrreldes Maailmaliiga koosseisuga mehi juurde tulemas,” rääkis Toobal. „Slovakkial on kindlasti kvaliteeti päris palju, ka Hispaania ja Valgevene on sellised meeskonnad, kes tahavad meie poolt täielikku keskendumist ja head mängu, et neid võita. On selge, et ühtegi lihtsat vastast Belgias olema ei saa,” lisas kapten.

Triost Belgia-Eesti-Saksamaa rääkis ka võõrustajate loots Vital Heynen. „Loomulikult, kui me korraldame turniiri, siis see tähendab, et üritame suurendada oma šansse kvalifitseeruda. Samas on grupis kolm-neli võistkonda, kes on võimelised ennast MM-ile mängima. Minu jaoks on suureks favoriidiks Saksamaa ja väga ohtlik on ka Eesti,” vahendas belglaste peatreenerit Euroopa alaliidu kodulehekülg.

2018. aasta maailmameistrivõistluste Euroopa tsooni 3. valikringi turniir

19. juuli (kellaajad Eesti aja järgi)

16:00 Belgia – Slovakkia

18:30 Hispaania – Saksamaa

21:00 Valgevene – Eesti

20. juuli

16:00 Slovakkia – Saksamaa

18:30 Belgia – Valgevene

21:00 Eesti - Hispaania

21. juuli

16:00 Valgevene – Slovakkia

18:30 Hispaania – Belgia

21:00 Saksamaa – Eesti

22. juuli

16:00 Valgevene – Hispaania

18:30 Slovakkia – Eesti

21:10 Belgia – Saksamaa

23. juuli

16:30 Hispaania – Slovakkia

19:00 Saksamaa – Valgevene

21:40 Eesti – Belgia