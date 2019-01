Võrkpalli naljatilgad! Ardo Kreek: ma ei saa Eesti naiskonda esindada, üks asi segab. Naised ei jää muidugi vastust võlgu

Pühapäeval oli Tartus suur võrkpallipäev, kui 2300 inimese toetusel lõi Eesti meeskond Lätit 3:0 ja EM-pileti eest võitlev naiskond Rootsit 3:1. Mängu järel kobar-intervjueerisid ajakirjanikud koondise temporündajat Ardo Kreeki. Selle kaootilise ja formaalselt läbi kukkunud usutluse võttis kenasti kokku Võrkpall24 peatoimetaja Karl Rinaldo oma artiklis „Intervjuu, mis iseloomustab hästi Eesti võrkpallikoondises valitsevat atmosfääri”.

Tegelikult too lõbus intervjuu siiski päris nii ei lõppenud. Tõsi on, et Kreek soovitas Eesti naiskonnal enne otsustavat mängu Soomega kõvasti trenni teha, maksimaalselt võidelda ja endasse uskuda. Seepeale tegi aga Rinaldo talle lahke pakkumise ulatada naistele otsustavaks mänguks abikäsi – head temporündajat on ju alati appi vaja, eriti pärast Eliise Hollase vigastust. „Ei saa aidata, üks asi segab mind,” tõrjus Kreek muheldes selle pakkumise, jättes täpsustamata, mis see segav faktor ikkagi on.

Uuriv ajakirjandus ei saa seda muidugi nii jätta, seega arutlesime Eesti naiskonna liikmetega, mis „üks asi” Kreeki siis ikkagi segab.

„Äkki läheks tal meiega koos duširuumis raskeks?” arutles Hanna Pajula asjalikult. „Või ei meeldiks see ta naisele?”

„Ju on asi selles, et soovahetuse operatsioonid on liiga kallid,” pakkus naiskonna loots Andrei Ojamets.

Kõige loogilisemalt suutis Kreegi loobumise ära seletada Kertu Laak. „Ma arvan, et ta ei ole lihtsalt varem „ühte jalga” jooksnud (temporündaja läheb rünnakule sidemängija selja tagant, hüpates õhku ühe jala peal – M. R.). See on naiste võrkpallis suhteliselt levinud asi, võib-olla oleks see harjumatu tema jaoks, aga paar trenni ja see oleks tal käpas,” julgustas Laak Kreeki.