Võrkpalli nädalavahetus toob Saaremaa ja Pärnu duelli

Saaremaa hoiab liigatabelis 6 punktiga 4. kohta, Pärnu on 7. ja võiduarve veel avamata.

Saaremaa VK peatreener Urmas Tali on nädalavahetuse eel võitluslikult meelestatud. „Pühapäeval tuleb kindlasti kõva õppetund ja eelnevad mängud on sellele nii-öelda ettevalmistuseks. Võib öelda, et oleme oma „karavaniga“ teel ja tahame võita,“ sõnas peatreener, vahendab volley.ee. „Tuleb nende meestega, kes mul on nüüd nii hästi tegutseda kui võimalik ja tahame kindlasti Pärnu haavadele veel soola raputada. Tegelikult on selge, et hetke tabeliseis ei näita Pärnu tegelikku taset, need Lätti sõidud ongi keerulised. Nende motivatsioon on kindlasti suur ja tahe võita samuti. Suuresti saab mäng sõltuma sellest, kuidas klapib sidemängija koostöö ründajatega, nii meie kui nende puhul,“ lisas Tali.

Pärnu juhendaja Avo Keel tõdes, et seis pole kiita ja hooaja alguses tabeli 7. real paiknemine teeb meele mõruks. „Need Läti mängud läksid eelkõige psühholoogilise valmisoleku nahka. Selge see, et olukord on keeruline. Kui tahame Credit24 liigas ja seeläbi ka Eesti meistrivõistlustel head play-offi asetust saada, siis meil palju kaotamise ruumi enam pole. 4-5 kaotusega võib ilmselt põhiturniiri võidu ära unustada,“ sõnas Keel.