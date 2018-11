Võrkpalli muinaslugu Eesti moodi: 31-aastaselt esiliigast otse Euroopa tippvõistkonna vastu

Saarlased võõrustavad homme Kuressaares Challenge Cupi 1/16-finaali avakohtumises Prantsusmaa meistriliigat viie võidu ja kahe kaotusega alustanud Poitiers’ Stade Poitevini. Väga tugeva vastasega mängu eel on vigastusetont hõrendanud Eesti meisterklubi ridu. Nädalavahetusel ei saanud põlvevigastuste tõttu mängida Saaremaa temporündajad Siim Ennemuist ja Mihkel Tanila, lisaks vigastas Selveriga peetud karikamängus jalga klubi uusim liige, poolakast sidemängija Lukasz Makowski.

Peatreener Urmas Tali sõnul on olukord jätkuvalt keeruline ja küsimärke jagub. „Täisrivistuses me homme kindlasti ei ole,” tunnistas Tali, kelle sõnul pole Ennemuisti põlvetrauma kahjuks siiski taandunud, Tanila osas saabub selgus ilmselt tänase treeningu järel. Aga Makowski? „Paranemise protsess pole olnud nii kiire, et seis hea oleks. Aga ta on valmis vajadusel sekkuma,” kinnitas Tali, et vahetusmeeste kastis on Poola pallur olemas.

Temporündajate osas on seis nii keeruline, et appi on kutsutud Saaremaa esiliiga meeskonnas palliv 31-aastane Taavi Prei. Kui Tanila mängukorda ei saa, tuleb terve karjääri esiliiga tasemel mänginud keskblokeerijal tugeva Prantsusmaa klubi vastu ka platsile minna.