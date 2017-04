Võrkpalli meistriliigas tehakse algust poolfinaalidega

Täna kell 17.00 alustavad Tallinna Selveri ja Pärnu Võrkpalliklubi kolme võiduni peetavat Eesti meistrivõistluste poolfinaalseeriat, homme kell 19.00 stardib Tartu Bigbanki ja Rakvere Võrkpalliklubi vastasseis.

Samad paarid moodustusid ka 18.-19. märtsil Võru spordikeskuses toimunud Baltikumi võrkpalliklubisid ühendavas Credit24 Meistriliiga poolfinaalides, kus peale jäid Rakvere ja Pärnu. Nüüd avaneb Tartul ja Selveril seega revanšivõimalus.

Tartu Bigbank (põhiturniiri 1.) – Rakvere Võrkpalliklubi (4.)



Poolfinaalide ajakava: 3. aprill 19.00 Tartu Ülikooli spordihoone, 5. aprill 19.00 Rakvere spordihoone, 8. aprill 18.00 Tartu Ülikooli spordihoone, *vajadusel 10. aprill 19.00 Rakvere spordihoone, 13. aprill Tartu Ülikooli spordihoone



Rakvere meeskond lisas Võrus oma ajalukku ühe võimsa ja kuldse peatüki, tulles esmakordselt Baltikumi võrkpalliklubisid ühendava liiga tšempioniks. Teel tiitlini alistati esmalt 3:1 Bigbank ja seejärel 0:2 kaotusseisust finaalmatšis Pärnu Võrkpalliklubi. Saadud enesekindlus kandus ilusti edasi veerandfinaalseeriasse Järvamaaga, kus vastastele loovutati kahe mängu peale üks geim. „Esimeses kohtumises olime veidi kinni, ent teises matšis tegime väga kindla mängu. Pärast veerandfinaale on meil olnud nädalajagu rahulikumat treeningperioodi, mis on möödunud võistkonnale taastavalt,” rääkis Rakvere peatreener Urmas Tali.

Põhiturniiri võitnud Tartu Bigbanki meeskond sai vahepeal tõsta füüsilist toonust väikese jõutsükliga, lisaks peeti lõppenud nädala keskel Selver Tallinnaga ühistreening ja mäng. Paranemas on ka meistriliiga otsustavas veerandfinaalmängus hüppeliigest vigastanud Tartu diagonaalründaja Bradley Robert Gunter. „Sel hooajal mängib ta veel kindlasti, ent eks näis, millal täpsemalt. Jalg ei ole siiski sada protsenti terve ja ühtegi mängulist trenni Bradley veel kaasa teinud ei ole,” sõnas tartlaste peatreener Oliver Lüütsepp.

Algavat vastasseisu ja Võrus toimunud kohtumist kõrvutades toob juhendaja välja, et võitmiseks peavad tema hoolealused olema ise agressiivsemad. „Läksime Võrus liiga pehmelt peale ja muutusime mängu käigus veel pehmemaks. Peame saama oma serviga Rakvere võrgust kaugemale, et nende mäng muutuks aeglasemaks. Lisaks on oluline bloki korrektsus kiirete tõstete vastu, mida Rakvere sidemängija Artis Caics oma nurgaründajatele jagab,” täpsustas ta. Lisaks loodab Lüütsepp, et olukorras, kus võitja ei selgu mitte enam ühe mängu, vaid seeria käigus, võiks Tartul olla eelis ka füüsilises plaanis. „Eks see saab suhteliselt keeruline olema, et mängud on nädala sees, ent hooaja sellises faasis ei saa enam tahta, et kõik kohtumised nädalavahetusel peetaks,” rääkis Tali.

Tallinna Selver (2.) – Pärnu Võrkpalliklubi (3.)



Poolfinaalide ajakava: 2. aprill 17.00 Audentese spordikeskus, 6. aprill 19.00 Pärnu spordihoone, 9. aprill 18.00 Audentese spordikeskus, *vajadusel 11. aprill 19.00 Pärnu spordihoone, 13. aprill Audentese spordikeskus



„Ära hakkab see Selver tüütama, aga kus sa pääsed,” ütles Pärnu meeskonna peatreener Avo Keel naerdes. „Vaevalt me teineteist millegagi totaalselt üllatada suudame. Taktikalised nipid on muidugi, mis peamiselt väljenduvad aimamises, kust rünnatakse ja kuhu püütakse blokki teha. Loomulikult saavad võistkonnad vangerdada ka koosseisudega. Algrivistuses tunduvad ainsad selged mehed olevat meie sidemängija (Markkus Keel) ja vastaste digonaal (Lincoln Williams),” lisas ta.

Eelmisel kevadel madistasid vanad tuttavad esmakordselt koduse meistrisarja finaalseerias maksimaalsed seitse mängu ja seal jäi Selver otsustavas mängus peale 3:1. Selle hooaja põhiturniiril oli pealinna võistkond võõrsil edukam 3:2 ja kodus 3:1. Detsembri lõpus peetud karikafinaalis tõmbas pikema kõrre aga Pärnu, kes võttis Audentese spordihoones toimunud matšis ülimagusa 3:2 võidu. Sama resultaadiga lõppes ka Credit24 Meistriliiga poolfinaal Võrus.

Algavale seeriale vaadates kinnitasid mõlemad treenerid justkui ühest suust, et tahaksid kiiret ja enda meeskonna võiduga lõppevat vastasseisu, ent realistideks jäädes ei julgenud neist kumbki seda prognoosida. „Müttamist saab kõvasti olema. Üks võtmesõna võiks kindlasti olla, kuidas püsib meeskondade isikkoosseis läbi seeria ja kui palju on mõlemal pool võrku mehi kasutada,” rääkis Selveri peatreener Rainer Vassiljev.

Stardipositsioon on õnneks väga hea, sest praegu pole kummaski võistkonnas mängijatel tervisega probleeme. „Eelmisel nädalal oli kaks-kolm meest haigusega väljas ja seetõttu on igatahes parem, et me ei mänginud veerandfinaale. Kui mõni pallur oleks pidanud kas või pooliku haiguse pealt mängima, oleks see võinud hiljem kurvalt kätte maksta,” sõnas Vassiljev. Sarnaselt Tartuga tegi Selveri meeskond vahepealsel ajal väikese jõutsükli, Pärnu oli veerandfinaalis kahel korral kindlalt 3:0 üle TTÜ-st.