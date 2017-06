Võrkpalli Liidu president Pevkur Saarele: sport toodi IRLi poolt küünilistel põhjustel päevapoliitikasse

Reformierakonna esimees Hanno Pevkur kirjutas Facebooki oma vastulause Eesti Päevalehes avaldatud Indrek Saare kommentaaridele.

"Kuna kultuuriminister teatas täna ootamatult, et mina hävitasin võimaluse võrkpallipidu Eestisse tuua, siis ei jää muud üle, kui detailid, mis loobumise otsusele eelnesid, siin kirja panna. Enne ülevaadet aga asja iva - vormilisi põhjusi otsides teab kultuuriminister ise väga hästi, et asi on sisus, mitte vormis," alustas Riigikogu liige oma kirjutist.

Pevkur kirjutas, et kui teised valitsusse kuuluvad erakonnad olid võrkpalli toetamise poolt, siis IRL tõmbas spordi päevapoliitkasse: "Kui peaminister ja kultuuriminister olid toetavad, siis IRL nõudis, et mina isiklikult pean vabandama poliitiliste sõnavõttude eest, mida Reformierakond on teinud IRLi ministrite, eelkõige rahandusministri, aadressil."

Pevkur kirjutas pikalt välja ka endapoolse ülevaate juhtunust:

"1. On tõsi, et 28. mai hilisõhtul sai selgeks Eesti koondise edasipääs. Seejärel alustas võrkpalliliit eelarve kokkupanemist, mida tähendab otsustava valikturniiri korraldamine Eestis. Peamine muutus oli seotud sellega, et kolida Tondiraba halli. Saime hinnapakkumise 30. mail. Siis oli vaja ka hotellide, transpordilogistika ja muud hinnapakkumised kokku saada. 6. juuniks, oli kogu eelarve koos. Samal ajal otsisime ka eratoetajaid.

2. Sai selgeks, et oleks vaja ka valitsuse ja Tallinna linna toetust. Mina ei soovinud siduda võrkpalli ja poliitikat, mistõttu suhtlesid peaministri meeskonna ja ministritega teised juhatuse liikmed. 8. juuni hommikul sai juhatuse liige Lauri Kasper info, et valitsusel on positiivne hoiak ja et tuleks esitada taotlus. Mõne tunniga, SAMAL PÄEVAL oli taotlus koos ning esitatud.

3. Lisaks sain juhatuse liikmelt Rannar Vassiljevilt info, et oleks hea kui ka Tallinna linn toetaks näiteks saali kulude katmisel. Selle rääkisin läbi Kalle Klandorfiga 9. juunil, kes lubas, et Tallinn toetab saali rendi katmisel.

4. Kuna alaliidul oli teada, et valitsuse liikmetel on kogunemine esmaspäeval, 12. juunil, palusin Euroopa alaliidul korraldusõiguse loosimine edasi lükata, millele tuldi vastu ja meie pidime ütlema hiljemalt teisipäeva hommikul 9.00.

5. 12. juuni ministrite arutelu toimus lõpuks õhtul. Sama päeva viimasel tunnil edastati info, et sellel arutelul seadis IRL poliitilised tingimused."