Võrkpalli karikafinaalide TOP12 | Fantastiline publik, Puerto Rico paugutaja, kohtuniku prohmakad, plahvatusohtlik ekraan ja rahatšekid. Mida eelistad sina?

9. Tali ja Tamme intervjuud

Kui tihti on spordis võistlusjärgsed intervjuud igavad ja rutiinsed, siis Saaremaa loots Urmas Tali ja nurgaründaja Rauno Tamme pakkusid ajakirjanikele pirne. „Oi, mis võidurutiinist te räägite! Olen elus veel nii vähe teinud ja võitnud, et olen Avost (finaalis Saaremaale 2:3 alistunud Pärnu peatreener Avo Keel – M. R.) kindlasti ses suhtes näljasem. Avol on neid tiitleid nii palju, et 20 peal läheb lugemine sassi. Tal on igaks nädalapäevaks oma käekell kapilt võtta (Balti liigas teenivad võitjad igal aastal just kella auhinnaks – M. R.),” rääkis Tali lõbusalt. Ja veel: „Meil pole ühtegi superstaari. Samuti rünnakul piisavat kõrgust. Pikkust vaadates võiksime olla väga hea Premium liiga (jalgpalli)võistkond.”

Urmas Tali. Foto: Irina Mägi

„Meil on täna jõulupidu ka – kuidas sa lähed sinna matusemeeleolus? Jumal tänatud, et täna võitsime, poleks julgenud siit saalist välja minnagi! Ma ei taha Pärnu meeste peale mõeldagi... Hea võitlus oli, ei tahaks nende nahas olla,” lausus Tamme.

Kui hiljem uurisime Pärnu treenerilt Avo Keelelt, et kuidas selle matusemeeleoludega on, siis ta nentis, et ega nii ei ole sugugi meeldiv pühadele vastu minna. „Eks võitjad võivadki endale rohkem väljaütlemisi lubada, nii on see alati olnud,” sõnas Keel.

8. Chizoba

Kurat, Pärnu diagonaal Chizoba Neves Atu on ikka valus vend. 28 punkti (+12; rünnak 47%) on asja üks pool. Tegelikult on ta viimasel ajal üldse väga hästi paugutanud ning Kuressaares tõestas ka selle ära, et suudab mängida suuri mänge. Lihtsalt ühe mehega Saaremaad ei murra. „Lõpuks õigetel hetkedel saime ta kinni. Sa võid ju 30 punkti tuua, aga midagi pole teha – kui tahad lõpuni olla kõva mees... No eks ta ongi kõva mees, aga õigetel hetkedel saime ta õnneks kinni, kannatasime ära, lõpuni ei saanud ta pidu kesta,” kommenteeris Tamme. Igatahes üks on kindel - Chizoba saab uuel hooajal lepingu kõvemast liigast.

Chizoba rünnakul. Kas brasiillane võidab sel hooajal Eestis ka kuldmedali? Foto: Irina Mägi

7. Kristjan Kaisi esimene

Kui Talil oli see 8 tiitel ja Keelel on erinevaid koduseid tiitleid tõepoolest palju – 22! –, siis Bigbanki juhendaja Kristjan Kaisi jaoks oli see võit esimene triumf. Jah, kui aus olla, siis naiste finaali tase ei olnud väga kõrge, mõlemad võistkonnad tegid lubamatult palju vigu. Aga päeva lõpuks – mis siis? Ja kes praegu mäletab, kas Keele tiitlid on tulnud ilusa või koleda mänguga?Võitjate üle kohut ei mõisteta ja emotsioon polnud neil kindlasti väiksem kui meestel.

Kaisi enda emotsioonid olid igatahes laes, esimene on ju reeglina see kõige magusam: „Kui ma Andrei (mullu Tartut juhendanud Andrei Ojamets – M. R.) asemel selle koha olin nõus vastu võtma, siis teadsin, mis mind ootab. Kui võistkond on eelmisel hooajal kõik tiitlid võitnud, kui nüüd kuskil kõrbeme, siis ennekõike vaadatakse minu otsa. Olin nõus seda vastutust võtma, selles mõttes on see võit väga oluline. Oluline ka silmas pidades Balti liigat ja Eesti meistrivõistlusi. Usun, et see andis enesekindlust nii mulle kui ka mängijatele.”

Kristjan Kais ja Bigbanki naised. Foto: Irina Mägi

6. Pärnu kümme temporünnakut

Meeste finaal oli vägev, Pärnu võitles südilt, aga lõpp oli mingis mõttes loogiline, sest saarlased mängisid ühtlasemalt ja meeskondlikumalt. Saaremaa kasutas temporünnakut 25, Pärnu aga vaid 10 korda – Tamar Nassar sai viie geimi peale neli ja Tomas Švans 6 tõstet.

Mängu ajal saatis kolleeg Jaan Martinson mulle sõnumi: „Miks Pärnu esimest tempot ei kasuta? See mees on kui kergejõustiklane – hüppab niisama.” Kusjuures seda ei juhtu Jaani ja võrkpalli puhul ülearu tihti, kuid seekord oli tal igati õigustatud küsimus. Esitasin selle ka Avo Keelele, vastus oli, et 10 tõstet keskele polnud vähe, lihtsalt teised mehed – no need, kes mängus lüüa ka said – lahendasid kõrgeid palle valesti. Oleks pidanud olema mitmekülgsem, otsima teistsuguseid lahendusi.