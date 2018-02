Võrkpalli Balti liigas tuleb tuline võitlus play-offi asetuste nimel

Võrkpalli Credit24 Meistriliiga kulminatsioon jõuab aina lähemale, põhiturniir lõpeb 11. märtsil ja seejärel jätkavad kaheksa paremat meeskonda play-offis võitlust karika nimel. Liidrina läheb nädalavahetusele vastu Saaremaa VK, kes edestab Pärnu VK-d kahe punktiga. Eeloleval nädalavahetusel peetakse kokku 11 mängu.

Nädalavahetuse avab laupäeval kell 15.00 Paides algav Järvamaa VK ja liidermeeskonna Saaremaa VK vaheline kohtumine, kirjutab volley.ee. Saaremaal on 21 mänguga kogutud 55 punkti, 9. kohal oleval Järvamaal on punkte 20. Järvamaa ees 8. kohal on 29 punktiga Jelgava Biolars.

Saaremaa meeskond pidas ühe mängu ka nädala sees, kui sai raske 3:2 võidu Selver Tallinna üle. Peatreener Urmas Tali teab, et kuigi ollakse esikohal, siis ühtegi vastast alahinnata ei saa. „Järvamaaga mängisime ka eelmises kohtumises 3:2, seega läheme kohtumisele vastu täie keskendumisega. Kui niipalju vigu tehakse nagu viimases kohtumises Selveri vastu, siis on väga raske. Meie probleemiks on stabiilsuse puudumine. Kui tuleb mäng välja, siis tuleb väga hästi, aga kui ei tule, siis ei tule kohe üldse,“ kommenteeris Tali. Tali sõnul peaks rivis olema ka viimases kohtumises kätt väänanud Hindrek Pulk. „Vast pole väga hullu ja saab mängida,“ sõnas peatreener diagonaalründaja kohta.

Laupäeval kell 16.00 algab Rakveres sealse Rakvere VK ning Leedu klubi Raseiniai Norvelita vaheline kohtumine. Rakvere hoiab tabelis 38 punktiga 6. kohta, Raseiniai on 20 punktiga 10. Pühapäeval kell 17.00 mängib Rakvere Šiauliai Elga Master Ideaga.

Rakvere juhendaja Andres Toode kinnitas, et viimasest ebaõnnestumisest on õpitud. „Oleme treeninud korralikult ja teinud vastavad järeldused väga halvast mängust Tartu vastu. Loodame väga sellel nädalavahetusel kuus punkti saada. Suhtume väga tõsiselt nendesse mängudesse,“ sõnas Toode.

Kell 17.00 pannakse pall mängu liigatabeli teise meeskonna Pärnu VK kodusaalis, kus Pärnu vastaseks on Jekapbilsi Luši. Pärnu on pidanud 21 mängu ning punkte on enne nädalavahetust koos 53. Jekapbils on 44 punktiga viies. Pühapäeval kell 17.00 mängib Pärnu samuti kodus Daugavpilsi Ülikooliga.

Pärnu mänedžer Reio Tilk loodab, et pärnakad leiavad tee saali omasid toetama, et liidrikoht endale haarata. „Põhiturniir on lõpusirgel ja meil on veel olemas võimalus lõpetada põhiturniir kõrgeimal positsioonil ja saada Final Fouri korraldusõigus suvepealinna. Ootame rahvast saali valjuhäälselt kaasa elama, punkte ei tohi lätlastele sel nädalavahetusel kaotada,“ sõnas Tilk ja lisas, et koostöös Kaubamajakaga on neil fännidele ka üllatus. „Kaubamajakas vähemalt 10 euro väärtuses ostu tegijale kingime priipääsme võrkpallimängule. Tulge saali!“

Tartu Bigbankil on samuti ees kodumängud. Bigbank kohtub laupäeval kell 19.00 Šiauliaiga ning pühapäeval kell 18.00 Raseiniaiga. Liigatabelis on Tartul 48 punkti, mis annab kolmanda koha.

Oliver Lüütsepa juhendatavat meeskonda segavad mõned vigastused. "Üldine seisund tundub enam-vähem, kuid kahjuks on mõningad vigastused meie treeninguid seganud. Mängudeks peame ennast mobiliseerima ja võidud koju jätma,“ kommenteeris peatreener.

TTÜ võõrustab pühapäeval kell 16.30 kodusaalis Järvamaad. Liigatabelis on TTÜ 15 punktiga 12. positsioonil.