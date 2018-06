Võrkpalli B-koondis sai Itaalia noortelt sugeda

Eestil oli probleeme omajagu nii vastuvõtul kui rünnakul, Mart Naaber tõi välja, et koostöö sidemängijatega ei sujunud kõige paremini. "Jäime neile rünnakul alla. Klapp sidemängijatega ei olnud nii hea, et oleksime võinud võita neid," sõnas temporündaja.

Silver Maar tõdes, et itaallaste vastu oli keerulisem kui päev varasemas mängus Iraaniga. "Eks Itaalia on ka klassi võrra kõrgemal, aga meie oma mäng ka ei toiminud nii nagu eile. Omavigu tuli palju sisse ja vastuvõtt oli samuti kehv. Itaallased teevad aga rünnakul väga vähe vigu ja on kannatlikud," kommenteeris Maar ning avaldas lootust, et Venemaad on homme võimalik võita küll.

Avapäeval kohtus Eesti Iraaniga ja võttis kindla 3:0 (25:20, 25:14, 25:18) võidu. Homme kell 20.20 mängitakse Venemaaga, kes oli täna 3:0 üle Iraanist.