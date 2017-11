Võrgunaised töötavad salakesi Eesti sporti raputava suure üllatuse nimel

Meie spordimaastik on maskuliinne, eriti trööstitu on olukord pallimängudes, kus naiste profisport sisuliselt puudub. See kajastub tulemustes. Võrkpalli rahvusmeeskond on jõudnud EM-ile neli, meeskorvpallurid kolm korda. Korra on märgilisele künnisele lähedale jõudnud jalg- ja käsipalluridki, ent ikka mehed. Eesti naised ja EM pole siiani ühte lausesse sattunud.

See pole tavapärane. Mainitud neljal alal pole peale Eesti kunagi ühelegi EM-ile jõudnud Armeenia, Aserbaidžaani, Küprose, Iirimaa, Kosovo ja miniriikide naised. Selliseid näiteid, kus mehed EM-il osalevad ja pallinaisi poleks justkui olemaski, on kõigest kaks: Eesti ja Iirimaa.