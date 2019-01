Täna peetakse Hämeenlinnas Eesti naiste võrkpallikoondise ajaloo tähtsaim mäng. Võit Soome üle viiks esimest korda EM-finaalturniirile. Kaotuse korral tuleb hoida pöialt, et Rootsi seljataks Tšehhi. Kahel viimasel aastal meie parimaks naisvõrkpalluriks nimetatud Laak lubab, et platsil antakse endast kõik. Seejuures on valiktsükkel tema arvates juba niigi õnnestunud ja selle üle tasub uhke olla.