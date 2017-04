Võidukat Selverit võib oodata suur pereheitmine, ka peatreener ihkab piiri taha

Eesti võrkpalli meistrivõistluste finaalseerias Tartu Bigbankist mängudega 4:2 jagu saanud Tallinna Selveri peatreener Rainer Vassiljev ja mitmed mängijad kaaluvad välismaale minemise võimalusi.

Kui austraallasest diagonaalründaja Lincoln Williamsi lahkumisest on Eesti Päevaleht juba varem kirjutanud, siis tegelikult ei ole ta sugugi ainuke mängija, kes Maarjamaa tolmu jalgadelt maha pühib.

Huvi on tuntud Karli Alliku ja ka Oliver Orava vastu. „Järgmisel hooajal mängin suure tõenäosusega välismaal. Üks pakkumine on mulle tehtud. Nüüd mõtlen, tahan nõu pidada Raineri ja Eesti koondise juhendaja Gheorghe Cretuga,“ avaldas Allik, kes kosilase nime välja öelda ei soovinud. Orava vastu on huvi tuntud Prantsusmaa esiliigast.

Ka 33aastane Vassiljev ise tunneb, et on küps edasi liikuma ja otsib välisklubi. Tema jaoks pole vahet, kas see oleks peatreeneri või abitreeneri koht. „Vahet pole, kuskilt tuleb peale hakata. Ma olen piisavalt noor mees, ei kujuta ette, et 15 aasta pärast olengi vaid Balti liiga klubide treener olnud,“ rääkis Vassiljev, kelle jaoks see oli kolmas meistritiitel. Esimese sai ta aastal 2012 Tartu Bigbankiga, järgmised mullu ja tänavu Selveriga.

Vassiljev mõtles Eestist edasi liikumisele ka aasta tagasi, kuid toona mattis ta need mõtted maha tänu Selveri ambitsioonikale plaanile mängida Meistrite liigas. Nüüd on tema arvates aeg küps teha võimalusel samm edasi.

Vassiljev ei välista, et Selverist võib sammu edasi teha veel mõni pallur. „Mul oleks ülimalt hea meel, kui Reimo Rannar läheks välja. Ta on tänamatu musta töö tegija, aga sai ka selles seerias tegelikult väga hästi hakkama,“ viitas Vassiljev ühele Selveri mängijale, kes on saanud põhjendamatult vähe tähelepanu.

Tänase mängu võitis Selver 3:1. Võrreldes varasemate kohtumistega tegi Vassiljev kaks suurt muutust: pani Rauno Tamme liberoks ja vahetas nurgaründajate Oliver Orava ja Karli Alliku kohad ära. Viimase vangerduse eesmärgiks oli saada üle ühest ebamugavast asetusest ja Orav saigi number kahe positsioonil väga hästi hakkama. Lõpuks tõi Orav matši kangelasena 23 punkti, Williams lisas 18 ja Tanila 11. Vassiljev tunnistas, et võttis Tammet liberona kasutades teadlikult riski: "Läksin täispangale, polnud mõtet seda varianti viimase kohtumiseni hoida."