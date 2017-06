Viimane võimalus osta võrkpalli EM-finaalturniiri Eesti fännisektori pileteid!

Veel viimaseid päevi on võimalik osta pileteid Eesti fännisektoritesse Poolas alates 24. augustist peetaval EM-finaalturniiril.

Eesti võrkpallikoondise alagrupimängud mängitakse 24., 26. ja 28. augustil Ergo Arenal, mis asub Gdański kesklinnast kümnekonna kilomeetri ja Sopotist paari kilomeetri kaugusel.

24. august kell 17:30* Eesti - Soome

26. august kell 17:30 Eesti - Serbia

28. august kell 20:30 Eesti - Poola

*kohalik kellaaeg

Spetsiaalselt Eesti koondise toetajate jaoks mõeldud fännisektoritesse saab pileteid osta järgmitelt aadressidelt:

Eesti – Soome mäng https://sklep.ebilet.pl/en/3096224743817271.

Eesti – Serbia mäng https://sklep.ebilet.pl/en/3096224743817272.

Eesti – Poola mäng: https://sklep.ebilet.pl/en/3096224743817273.

Kuni 23. juunini on Eesti fännisektorid müügis ainult Eesti fännidele.

Hetkeseisuga on kõigile kolmele alagrupimängule ostetud umbes 1300 piletit, aga Eesti sektoritesse on kohti veel saadaval, seetõttu soovitab Eesti Võrkpalli Liit kõikidel huvilistel, kes pole veel piletit ära ostnud, teha seda enne jaanipäeva, sest ainult nii saab kindel olla, et saad mänge nautida koos Eesti fännidega. Hiljem enam ainult Eesti fännidele mõeldud kohti ei lisandu.