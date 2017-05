VIDEO: Võrkpallikoondis näitas hirmkõvale Venemaale hambaid, kuid hammustada ei suutnud

Eesti võrkpallikoondis pidas täna koguni kaks sõprusmängu. Esmalt kaotas teine koosseis Hispaaniale 2:3, seejärel põhimehed Venemaale 0:3.

Eesti koondise peatreener Gheorghe Cretu mängitas täna Hispaania vastu neid mehi, kes muidu eriti platsile ei saa. Kohtumist alustasid Markkus Keel, Karli Allik, Rauno Tamme, libero Denis Losnikov ja koguni kolm temporündajat - Henri Treial, Timo Tammemaa ja Mart Naaber. Tammemaa tegutses enda jaoks harjumatul diagonaalründaja kohal. Kohtumise keskel tuli Tamme asemel väljakule Oliver Orav.

Eesti võitis avageimi 28:26, kaotas teise 23:25, võitis kolmanda 25:22, kaotas neljanda 19:25 ning kaotas otsustava vaatuse 11:15. Tammemaa tõi 21 punkti, Karli Allik lisas 14 ja Henri Treial 12.

Seejärel läksid meie põhimehed vastamisi maailma tippu kuuluva Venemaaga. Eesti koondis näitas end heast küljest, kuid tasemevahe oli ilmne. Vastu tuli võtta kaotus 0:3 (22:25, 20:25, 21:25).

Hea partii teinud Oliver Venno tõi 15 punkti, Robert Tähe arvele jäi 12 ja Andrus Raadik sai kirja 9 ja Ardo Kreek 8 silma. Meistrite liigas Kaasani Zeniidi võidule viinud Maksim Mihhailov mängis pool kohtumist, tuues 10 punkti (rünnak 67%).

"Tundus, et väga hull ei ole, arvasin, et saame suuremalt pähe. Esimeses geimis suutsime neid natuke serviga ehmatada, usun, et suudame veel kõvemat servi lüüa," kommenteeris Venno.

Kolmapäeval algab Kalevi spordihallis MM-valiksari, alagrupi suursoosiku Venemaaga läheb Eesti uuesti vastamisi pühapäeval.

Videointervjuu Oliver Vennoga:



Videointervjuu Robert Tähega:



Videointervjuu Andrus Raadikuga:



ENNE MÄNGU

Sinilõvid kohtuvad vastrenoveeritud Kalevi spordihallis kell 15 Hispaaniaga ning juba kolm tundi hiljem maailma tippu kuuluva Venemaaga. Päeva esimeses mängus saavad rohkem mänguaega ilmselt varumehed, õhtuseks kohtumiseks on väljakule oodata põhimehi.

Reedel ja laupäeval peetud kontrollmängud Hispaaniaga Eesti võitis, vastavalt 3:1 ja 4:0.

Pühapäevaseid kohtumisi kommenteerivad Karl Rinaldo ja endine rannavõrkpallur Rivo Vesik.