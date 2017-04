VIDEO: Vigastust trotsinud Meelis Kivisild: õnneks lõppes mäng kolme geimiga

Võrkpalli Eesti meistrivõistlustel peeti täna Tartus viies ja otsustav poolfinaal, kus kohalik Bigbank alistas Rakvere 3:0 (15, 14, 21). Mängu kangelaseks kerkis seljavigastuse käes vaevlev Bigbanki temporündaja Meelis Kivisild, kes tõi 15 punkti (sh 8 blokist).

"Tõsi ta on, et viimased poolteist kuud on selg päris palju häda teinud. Kiidaksin meie füsioterapeuti, tund aega enne mängu logistas kõik kohad läbi, venitas, mudis. Tartu Ülikooli korvpallimeeskonna füsioterapeut tegi lõuna ajal seljale uusi lähenemisi. Sealt see ehk tuligi või on trenn ülehinnatud - ma pole viimased paar nädalat korralikku pallitreeningut teinud, ainult võistelnud," sõnas valuvaigisti abil mänginud Kivisild Delfile ja Eesti Päevalehele.

"Ega seljavalu see valuvaigisti väga palju ära ei võta. Pigem kui on emotsioon ja tuleb adrenaliin, siis on lihtsam mängida. Õnneks lõppes ka kolme geimiga. Kui üks geim oleks veel tulnud, oleks raskem olnud," lisas Kivisild.

Eelseisva finaalseeria kohta Tallinna Selveriga ütles Tartu temporündaja, et soosikut on raske ette ennustada.

Vaata videointervjuud, kus Kivisild räägib muu hulgas ka võimalikust kutsest Eesti koondisse ja sellest, et mängib võrkpalli poolprofessionaalina.