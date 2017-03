Võrkpalli Credit24 Meistriliigas pääses viimase võistkonnana poolfinaali Tartu Bigbank, kes alistas otsustavas kohtumises lätlaste Poliurs/Ozolnieki 3:0 (25:16, 25:22, 26:24).

Tartlaste võidurõõmu varjutas avageimis juhtunud valus õnnetus - nende kanadalasest esipommitaja Bradley Robert Gunter maandus blokeerimisjärgselt halvasti ning väänas hüppeliigest. Gunteri vigastuse täpne tõsidus pole veel teada, kuid ülejäänud kohtumise vältel pidi Eesti võistkond ilma temata hakkama saama.

"Esmane hinnang füsioterapeudi poolt oli, et tuleb karta kõige hullemat ehk vigastus võib olla väga tõsine. Igatahes öeldi mulle kohe kindlalt, et tänases mängus ei ole mingisugust edasimängimise varianti. Eks ta läheb uuringutele kas juba täna õhtul või homme, aga peame hetkel arvestama selle võimalusega, et nädala pärast Gunterit ei ole," vahendab Bigbank Tartu juhendaja Oliver Lüütsepa sõnu volley.ee.

Tartu parimana tõi Toms Vanags 16 punkti, Michael Michelau lisas 14 silma. Nelja parema sekka jõudis neli Eesti klubi - lisaks Tartule hakkavad võidu peale mängima Tallinna Selver, Pärnu ja Rakvere.