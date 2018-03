VIDEO | Tartu abitreener rääkis avameelselt, mis põhjustas šokeeriva kaotuse

Pühapäeval võrkpalli Balti liiga veerandfinaalis üllatuslikult Rakverele 0:3 alla jäänud ja konkurentsist langenud Tartu Bigbank vahetas šokeeriva allajäämise järel peatreenerit. Oliver Lüütsepa asemele toodi juhendajaks Andrei Ojamets. Vaata alltoodud videost, mida rääkis üllatuskaotuse järel Tartu abitreener Argo Meresaar.

"Eeltöö oli maksimaalne. Vahest tegime isegi liiga palju ja olime liiga täpsed. Vahest oleksime pidanud (treeneritena) matši ajal vastavalt mängu käigule otsuseid tegema. Mängijate poole pealt ei olnud kindlasti sellist suhtumist, et lähme ja küll tuleb. Pigem oli ülehäälestus," sõnas Meresaar ja lisas: "Mängu ajal ei olnud me piisavalt agressiivsed ja tegime liiga palju vigu. Nimesid nimetamata arvan ma, et mõnel mehel jooksis katus kokku."