VIDEO: Rait Rikberg: hetkel läheb see saavutus mu karjääris esikohale. Eesti võrkpall on kõva!

Eesti võrkpallikoondis alistas Mehhikos toimunud Maailmaliiga kolmanda tugevusgrupi finaalis möödunud ööl 3:0 Hispaania.

Eesti koondise võidu muudab eriliseks tõsiasi, et tegu oli alles meie debüüthooajaga Maailmaliigas.

"Hetkel läheb see võit mu karjääris esikohale, sest emotsioon on laes. Koondisel on viimastel aastatel ülevaid hetki olnud palju ja tegelikult ma ei hakkaks neid saavutusi võrdlema. Me võidame - see on oluline. Eesti võrkpall on kõva!" sõnas meeskonna libero Rait Rikberg pärast mängu.

