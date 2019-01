VIDEO | Mees otse jääaugust! Saaremaa Võrkpalliklubiga liitus Eesti koondislane

Praegu taastub Allik seljavigastusest, mis ei luba veel kaks nädalat hüpata. Kõike muud saab koondislane treeningutel kaasa teha ja peagi näeb teda ka palliplatsil. Seniks saab ta aga farmklubi lepingu järgselt aidata libero positsioonil Saaremaa I liiga meeskonda, teatas saarema Võrkpalliklubi Facebooki leheküljel.

Alliku sõnul on treeningute ja ka treeningkaaslaste tase parem, kui see oli Rumeenias. „Esmatähtis on end täielikult terveks saada ja suur soov on Saaremaa meeskonnaga kaitsta kahte järelejäänud tiitlit sel hooajal“.

Nurgaründajate positsioonil mängivad meeskonnas veel Eddie Rivera, Rauno Tamme, Helar Jalg, Mart Toom ja kuni I liiga play-offideni ka Robin Alba.