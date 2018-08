VIDEO | Kertu Laak Eesti koondise ülitähtsast võidust: me ei andnud lõpuni alla

"Me ei andnud lõpuni alla. Neljandas geimis oli natuke äravajumise hõngu, aga viiendas geimis läksime uue hooga peale. Need seeriad, mis seal tegime, tõid meid kaotusseisust välja. Ja suutsime lõpus näidata kindlat kätt, selle üle on väga hea meel," rääkis 20 punktiga Eesti resultatiivseimaks kerkinud Kertu Laak, kelle sõnul minnakse jaanuaris viimastes mängudes nii Rootsit kui Soomet võitma. Eesti naiskonnal on võimalus teha ajalugu ja esmakordselt jõuda EMile.

