VIDEO | Juhkami julged servid lõpetasid Prantsusmaa karikasarja ülipõneva poolfinaali

Võrkpallur Martti Juhkami aitas oma koduklubi Tourcoing’ Prantsusmaa karikafinaali.

Poolfinaalis mindi võõrsil vastamisi Poitiers’ga. Viie geim, viigiseis 16:16. Kuigi Tourcoing oli viienda geimi teises pooles pidevalt eduseisus, olid hoopis võõrustajad need, kes jõudsid matšpallideni. Ometi oli Prantsusmaa kõrgliiga uustulnuk suutnud kolm korda viigistada: 14:15, 15:15 ja 16:16.

Juhkami läheb servima, puupüsti täis saalist kostab lõikav vile. Kuid palling õnnestub nii hästi, et vastased rünnakule ei jõua, Tourcoing’ sidemängija söödab palli Juhkamile, kes ründab edukalt. Ka eestlase teine serv on hea, taas ei saa Poitiers oma rünnakut üles ehitada ja külalised nopivad võrgu kohalt kerge vaevaga punkti.



Kas oli servima minnes peas ka mõte, et kuidagi ei tohi eksida? "Kuna olin terve mängu head servi löönud, siis valisin suuna, kuhu tahtsin servida ja panin nii palju, kui torust tuli. Pigem oli peas mõte, tuleb see lõpp ära teha. Kui vea peale mõelda, siis tavaliselt see ka tuleb," kostis Juhkami.

Tourcoing sai kokkuvõttes väga raske võidu 25:17, 23:25, 26:24, 24:26, 18:16. Juhkami tõi 17 punkti: 14 rünnakul, 2 blokis ja 1 otse servist. Ta sai suure koormuse servi vastuvõtul (42 pallingut; vastuvõtt 57%), rünnakul realiseeris 26 tõstest 14 (54%). Mehe plussmiinusnäit oli +4.

"Tourcoing oli viimati finaalis 2009. aastal ja see, et me taas sinna jōudsime, näitab, et oleme õigel teel taastamaks klubi mainet. Paraku on Tourcoing mänginud üheksas finaalis ja kõik kaotanud," tegi Juhkami kiire põike ajalukku, mida kavatsetakse muuta.

Teine finalist tuli paarist Chaumont – Nantes. Prantsusmaa kõrgliigas teist kohta hoidev Chaumont võttis 3:0 võidu ja kohtub 10. märtsil Pariisis finaalis Juhkami tööandjaga.

Välismaal pallivad Eesti võrkpallurid on tänavu karikasarjas olnud edukad, Timo Tammemaa triumfeeris Belgia meistriliiga karikasarjas, Andres Toobal Slovakkias ja Oliver Venno jõudis Türgis üllatuslikult finaali.