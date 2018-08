VIDEO | Iisrael võõrustab Eesti võrkpallikoondist pimedas ja madalas judokeskuses

"Kõlava nimega Metrowest Sport Palace, kus Eesti rahvusmeeskond läheb täna vastamisi Iisraeli koondisega, pole mingi palee nagu nimest võiks arvata. Võrkpalli mängimiseks on saal veidi räsitud, aga mis veelgi tähtsam, veidi liiga madal ja vägagi liiga pime," teatab Volley.ee.

"Kohalikus spordiskeenes on see saal tuntud peamiselt judo keskusena, siin peetakse kõik tähtsamad kohalikud turniirid. Sellest annab aimu ka saali sisekujundus, kus erinevad Iisraeli tatamimehed ja -naised võtete ja medalitega uhkustavad. Teiste hulgas näiteks Rio olümpiamängude pronksid Yarden Gerbi ja Or Sasson, kelle koondise peamine judoekspert Andrus Raadik piltidelt kohe ära tundis."

Iisrael - Eesti valikmäng algab kell 20. Võidu korral kindlustavad Sinilõvid juba pääsme 2019. aasta EM-finaalturniirile.