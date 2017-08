VIDEO | Eesti koondise üldfüüsilise treener liitus Selver Tallinnaga

Eesti meeste võrkpallikoondise füüsilise ettevalmistuse treener Mirko Fasini aitab sel hooajal Selver Tallinna meeskonda.

"Mulle meeldib, et saan treenida ja toeks olla noortele andekatele võrkpalluritele, kes on Eesti võrkpalli tulevikulootused. Tahan aidata neil saavutada head füüsilist vormi, et noored poisid saaksid oma eesmärki täita," ütles Fasini klubi kodulehe antud intervjuus.

Samuti hakkab Fasini jõusaali treeninguid läbi viima ka Audentese spordigümnaasiumi noortele võrkpalluritele.

Vaata Fasini tervitust meeskonna fännidele: