Venemaa tippklubi juhendajaks palgatud Cretu: kui kõik annavad endast parima, ootab meid edu!

Täna saabus ametlik kinnitus eile õhtul ringlema pääsenud uudisele, et Eesti võrkpallikoondise peatreener Gheorghe Cretu liitus Venemaa Superliiga klubi Belgorodi Belgoriega.

Klubi andis täna kodulehel teada, et Cretust sai klubi vanemtreener. Homme seisab kahe võiduga Venemaa meistrivõistlusi alustanud Belgorodil juba ees kohtumine Peterburiga.

„Mulle on suur au töötada sellise meeskonnaga nagu on Belgorie,“ ütles Cretu. „Mu eesmärgiks on saavutada selle võistkonnaga parim tulemus! Need eesmärgid ühendavad mind, klubi juhtkonda ja mängijaid. Meil on palju tööd teha, kuid olen kindel – kui kõik annavad endast treeningutel ja mängudel parima, siis ootab meid edu!“

Belgorod on kaheksakordne Venemaa meister ja kaheksakordne karikavõitja. Viimati triumfeeriti aastal 2013, mullu tuli vastu võtta pettumust valmistanud neljas koht.

Cretu leping Eesti koondisega lõppes EM-finaalturniiri järel, kuid loodetavasti ei sega rumeenlase töö Belgorodis teda ja ta jätkab ka Sinilõvide treenimist.