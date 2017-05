Venemaa peatreener: lõime Eestit väga pika pingiga

Eesti võrkpallikoondis kaotas MM-valiksarja otsustavas alagrupimängus Venemaale 1:3 ja teenis grupis teise koha. Vastaste peatreener Sergei Šljapnikov kiitis Eesti publikut.

„Mängu alguses olime veidi liigselt pinges. Publik toetas Eesti meeskonda väga jõuliselt, teadsime juba enne mängu, et see esimene surve on vaja vastu pidada. Natuke olime ikkagi alguses hädas,“ nentis Šljapnikov. „Eesti lõi esimeses kahes geimis väga head servi. Teise geimi lõpp oli mängu lõpptulemuse jaoks väga tähtis, Žõgalovi serviseeria näitas, et ka meil on häid servijaid. Kolmandas ja neljandas geimis mängisid poisid juba pingevabalt. Täna töötas meie kasuks see, et meil on väga pikk pink.“

Ka Robert Täht oli seda meelt, et vahetusest sisse tulnud sidemängija Dmitri Kovaljov ja pommserve ladunud Maksim Žõgalov otsustasid kohtumise saatuse.