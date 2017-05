Venemaa peatreener: Eestil on hea meeskond, Venno on selge liider

MM-valikturniiriks valmistuv Eesti võrkpallimeeskond lõpetas kontrollmängud 0:3 kaotusega Venemaale, andes tugevale vastasele väärika lahingu.



"Publik peaks olema rahul, mäng oli üpriski tasavägine, mõnes situatsioonis oli meil veidi rohkem õnne. Geimilõppudes tegime meie veidi vähem vigu ja see sai otsustavaks," märkis Venemaa koondise peatreener Sergei Šljapnikov. "Eestil on hea meeskond, Oliver Venno on selge liider."

"Tänane mäng oli meie jaoks väga hea praktika enne kolmapäeval algavat valikturniiri. Turniiri alguseni jäävad päevad tegeleme vastaste videoanalüüsiga. Paljusid vastaseid me pole me varem näinudki ja töötame läbi olemasolevaid materjale," lisas Šljapnikov.

"Väga tähtis on turniiri kõige esimene mäng, sellele pöörame väga suurt tähelepanu. Seejärel kogume informatsiooni vastaste kohta juba turniiri edasisi mänge jälgides."