Vene meedias kajastati võrkpallimatši Eestiga veidras kõverpeeglis

Elame huvitaval ajal. Kui Eesti meedias kirjutatakse, et pühapäevane võrkpalli MM-valikmäng Eesti ja Venemaa vahel oli väga põnev ning osutasime idanaabrile kõva vastupanu, siis vene meedia näeb asju teise nurga alt.

Russianvolley.com pealkirjastas MM-valiksarja viimasest voorust rääkiva loo nõnda: „Venemaa lõi võõrustajat Eestit veenvalt, kindlustades pileti 2018. aasta MMile.“

Tuletame meelde, et Eesti võitis esimese geimi 25:21 ja juhtis teiseski 21:18. Seejärel päästis vastaste peatreener Sergei Šljapnikov kohtumise õnnestunud vahetusega. Ta saatis servijoonele Maksim Žõgalovi, kelle serviseeria purustas meie vastuvõtu. Eesti kaotas teise geimi 21:25 ja alles seejärel kandus initsiatiiv võrkpalli suurriigi poole üle ning järgmised geimid tulid neile tõesti võrdlemisi kergelt 25:18, 25:19.

Portaal kirjeldas turniiri käiku nii: „Venelased mängisid väga agressiivselt ja kõrgetasemeliselt, võites viie päeva jooksul viis kohtumist. Nad olid väga edukad enne eelseisvaid maailmaliiga kohtumisi. Vastastel oli kodupubliku ees rohkem energiat, kuid Maksim Mihhailovi nelja geimi peale toodud 19 punkti tõestasid venelaste ülemvõimu alagrupis.“

Lisatud oli ka Šljapnikovi kommentaar, mis üleoleva pealkirjaga kokku ei läinud. „Meie kasuks töötas see, et meil on palju võrdselt tugevaid mängijaid. Siiski olime mängu alguses liiga pinges, Eesti servis imeliselt ja fännid toetasid neid kärehäälselt. Teise geimi lõpp oli kohtumise lõpptulemust silmas pidades väga oluline, kolmandas ja neljandas geimis tegutsesid lõdvestunumalt,“ rääkis Šljapnikov.