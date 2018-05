Veel üks eestlane võrkpalli Meistrite liigasse: Markkus Keel siirdub Pärnust Austria tšempioni ridadesse

Martti Keel klubivahetusest: „Mul on ülimalt hea meel tagasi Pärnusse mängima tulla. Suvepealinnaga seoses meenuvad koheselt suurepärased fännid ja publik ning kindlasti ka koos võidetud tiitlid. Võitmise nälg on väga suur ja usun, et Pärnu võiks olla see võistkond, kellega suudame ka mõne tiitli võita. Kindlasti annan endast parima, et Pärnu oleks järgmine aasta edukas."

Pärnu esindusvõistkonnas jätkavad uuel hooajal sidemängijatena ka 17-aastane Richard Voogel ja 22-aastane Karl Lilles.