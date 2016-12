Nõo rannahallis toimuval 30-tunnisel rannavolle maratonil 2017 punktini kohtuvad võistkonnad Terve Keha ja Terve Vaim.



Rannavolle vanameister Kristjan Kais ühendas oma jõud Eesti kõigi aegade ühe parima saalivõrkpalluri Argo Meresaarega ning andis Terve Vaim võistkonna koosseisus väärika lahingu Eesti tänastele parimatele rannavolle mängijatele Karl Jaanile ja Martin Ruulile.

Maratonmatši sees mängiti selles koosseisus kolm tulist geimi ning kaotus vanameistritele tuli küll tulemusega 0:3, kuid mängupilt oli meeldivalt ja põnevalt tasavägine. Geimid lõppesid 21:15, 23:21 ning 21:18 võitjate poolt vaadatuna.

Esimese geimis tulnud veidi suuremaid kaotusenumbreid hindas Kristjan Kais kokkumängu harjutamise koolirahaks. Järgmised geimid olid väga tasavägised. Argo Meresaar tegutses blokis vägagi muljetavaldavalt, kuid tasavägised geimide lõpud kallutasid nooremad mehed siiski enda kasuks. Ja pole väga imestada, sest Karl Jaani valiti paar päeva tagasi Eesti Võrkpalli Föderatsiooni poolt selle aasta parimaks rannavõrkpalluriks. Seisus kohustas võitu võtma.

Küsisime vanameistritelt pärast mängu, et kas peale nii tugevat mängu võiks eeldada, et 2017 suvel pannakse taas seljad kokku ja tehakse eestikatel noortel meestel seljad prügiseks.

“Oleks see nii lihtne,” muigas Argo Meresaar. “Ülakeha veel kannatab, aga jalad on päris rasked. Selleks, et eestikate finaali jõuda, tuleks mängida 5-6 kohtumist ja need võita. See on oluliselt raskem, kui end üheks mänguks kokku võtta.”

“Rannavolles on tegusid tehtud ja medaleid nopitud juba küll. Nüüd on nooremate meeste kord,” andis ka Kais mõista, et come backi siiski oodata ei ole.

Rannavolle maratonmatš algas Nõo Rannahallis 30. detsembri hommikul kell 9. Väljakul on täna käinud teiste seas triatleet Ain-Alar Juhanson, aerutajad Kaspar Sula, Kaarel Alupere ja Joosep Karslon, 400 m tõkkejooksja Jaak-Heinrich Jagor, ERMi direktor Tõnis Lukas, TÜ/Eedeni võrkpallinaised jpt. Homsel päeval tulevad võrkpalliväljakule ka olümpiamedalist Allar Raja ning Tartu korvpallilegend Marek Doronin. Öötundidel on väljakule oodata ka jõuluvana.

Maratonimatšis jõudis 800 punkti vahefinišini esimesena võistkond Terve Vaim. Selleks kulus pisut kauem kui 10 tundi. Kuid mäng 2017-ni veel kestab. Mängu otseülekannet näeb Facebookist SportID lehelt www.facebook.com/sportidcom.

Rannavolle maratoni korraldavad SportID ning Nõo Rannahall. Mängu käigus kogutakse raha Lastefondile, et aidata ülekaalulisi lapsi rohkem liikuma.