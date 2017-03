Poola võrkpalli kõrgliigas andis Robert Tähe ja Keith Puparti koduklubi Lubini Cuprum käest kahegeimilise edu ja kaotas kodus 2:3 (25:17, 25:22, 22:25, 21:25, 11:15) Jastrzebski Wegielile.

Täht tõi Gheorghe Cretu hoolealustele 21 punkti, Pupart lisas 14 silma.

Poola liigas pääsevad põhiturniiri neli paremat poolfinaali. Kuna Cuprumi (46 p) ja just neljandal positsioonil paikneva Wegieli (58 p) vahe on nüüd 12 punkti ning mängida jääb veel vaid neli vooru, on selge, et Cuprumil nelja parema sekka asja pole. Suure tõenäosusega lõpetakse hooaeg viienda ja kuuenda koha mängudega.

