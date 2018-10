Välisliigad alustasid: Raadik säras, sidemängijatelt korralikud debüüdid

Delfi Sport RUS

Andrus Raadik Foto: Karli Saul

Kui Eestis on uus klubivõrkpalli hooaeg äsja alanud, siis enamikes Euroopa liigades peetakse veel hooajaeelseid kontrollkohtumisi. Mõned liigad on siiski juba palli mängu pannud ja ka Eesti võrkpallurid on oma esimesed kohtumised pidanud.