Vägeva esituse järel Tšehhi meistriks kroonitud Henri Treial: väga-väga super võit!

Eesti võrkpallimeeskonna temporündaja Henri Treial krooniti eile õhtul Tšehhi meistriks, kui eestlane aitas oma koduklubi CEZ Karlovarsko finaalseeria kolmandas mängus saadi Kladnost võõrsil jagu 3:2 (21:25, 25:20, 22:25, 25:20, 15:12) ning võideti seeria 3:0. See oli Karlovarsko klubile esimeseks riigi meistritiitliks.

Treial tegi taaskord väga resultatiivse mängu, tuues 18 punkti (+15; rünnak 73%), sealhulgas 7 blokki, teatab volley.ee. Ühtlasi oli Treial 94 blokipunktiga kogu liiga parim sulustaja.

Treial rääkis, et nii isiklikult kui ka klubile oli meistritiitel ülimalt oluline. "Väga-väga super oli see võit. Kuna me esimese geimi kaotasime, siis arvasin alguses, et see mäng ei tule meile ära, aga mida edasi läks, seda rohkem tuli usk tagasi ja õnn oli kuni mängu lõpuni meie poolel."

"Kohtumine oli väga suurte tõusude ja mõõnadega. Ühes geimis ei õnnestunud meil midagi ja järgmine geim oli jällegi õnn meie poole peal. Viimases geimis suutsin ennast ise ka lõplikult käima saada ja see peaks ka statistikas väljenduma. Võõras saalis oli ka fänne meeletult palju, kes andsid omakorda enda emotsioonidega meile ka lisakäigu juurde, seega lõppkokkuvõtteks oli lõpp hea, kõik hea," kommenteeris mängija.