Uut tööandjat otsiv võrkpallikoondise kapten Kert Toobal: Eesti klubid võivad mulle helistada küll

Kolm aastat Prantsusmaal Rennes’i Volleys pallinud sidemängija Kert Toobal järgmisel aastal samas meeskonna ei jätka. Huvi tema teenete vastu on üles näidanud Tartu Bigbank.

Eesti Rahvusringhääling käis hiljuti Prantsusmaal, kus intervjueeris koondislasi Kert Toobalit ja Ardo Kreeki. Ühtlasi teatas reporter Anu Säärits eilses spordisaates, et Toobalit ootab ees klubivahetus.

„ETV rääkis õigust, Rennes’is ma ei jätka,” kinnitas Toobal Delfile. „Kolm aastat

on juba piisavalt pikk aeg, et tahaks kuhugi edasi liikuda. Meil on meeskonnas suured muudatused tulemas ja ka juba on olnud selle hooaja jooksul. Juhtkonnas on palju vahetusi ja ainult treener jääb alles, kõik mängijad lahkuvad.”

Kuuldavasti on Toobali asendajaks palgatud tänavu Martti Juhkami klubi Tourcoing’ Prantsusmaa karikavõitjaks aidanud portugallane Miguel Tavares. Toobal ise võtab klubiotsingut rahulikult: „Vaatan ringi ja olen avatud pakkumistele, hooaeg kestab ja mul aega on.”

Ei välista Eestisse naasmist

Kas usud, et sul tekib variante Prantsusmaale jäämiseks? Eelistad sa seda? Ja mida ütled Eesti klubile – kas neil on mõtet sulle helistada? „Elu on õpetanud, et eelistada pole siin midagi, tuleb võtta nii, nagu need asjad on. Võib pettuda, kui liiga palju eelistada. Eesti klubid võivad mulle alati helistada,” vastas Toobal, kes oli kodumaale tagasituleku osas siiski veidi kõhklev. „Aga Eesti klubid võiks ennast vaikselt valmis sättida, eks varsti võiks hakata ka mõned tagasi tulema. Praegu on ainult mindud. Esmalt peaksid aga klubid ise valmisolekut ja tahtmist näitama. Juhul, kui neil ikka üldse nende meeste vastu huvi on.”

Delfi andmetel on vähemalt üks Eesti klubi Toobali vastu huvi üles näidanud - Tartu Bigbank.

Rennes’i Volley teenis Prantsusmaa kõrgliigas 6 võitu ja 16 kaotust ning sai eelviimase, 11. koha. Esialgse plaani kohaselt peaksid nad hakkama esiliiga paremate meeskondadega mängima väljalangemise play-off’i, samas mitte midagi kindlat. Ardo Kreegi klubi Pariis Volley on sattunud ebakorrektsete rahaasjade pärast skandaali ning praegu kehtiva otsuse alusel on põhiturniiri kolmas meeskond medalimängudest eemaldatud. Pariisi meeskonna apellatsiooni tõttu on aga play-off’ide algus nädala võrra edasi nihutatud.

„Seis ei anna enam segasem olla. Liiga kardab, et keegi kaebab kedagi järsku kohtusse. Kui Pariis saab mingi karistuse, on võimalik, et nad jäävad viimaseks ja meie tõuseme kümnendaks. Siis peaks püsimajäämise eest mängima hoopis praegu viimaseks jäänud Toulouse. Ka üheksandana lõpetanud Nice ei saa seetõttu veel puhkama minna, sest võib-olla saavad nad play-off’i. Aga kui vahepeal mingeid uudiseid ei tule, hakkame reedel ProB meeskondadega mängima ja hooaeg võib venida kuni mai alguseni,” selgitas Toobal ülimalt keerulist ja segast olukorda.

Kui praegune otsus jääb kehtima ja Pariis play-off'i ei pääse, lähevad veerandfinaalides vastamisi Tours ja Nice, Chaumont ja Arago de Sete, Ajaccio ja Tourcoing (Martti Juhkami) ning Poitiers ja Montpellier (Andri Aganits).