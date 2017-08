Uued klubid Balti liigas, Järvamaa panustab leegionäridele

Credit24 nime kandvas võrkpalli Balti liigas on algaval hooajal vähemalt kolm uut meeskonda.

Tänase seisuga lööb kaasa vähemalt 14 võistkonda, Eestist koguni seitse. Uue tegijana hakkab medaleid jahtima ambitsioonikas Saaremaa, viimasena sai selgeks Järvamaa jätkamine. „Meie peatreenerina jätkab Laimons Raudsepp, teise juhendajana Villi Vantsi ja üldfüüsilise poole eest vastutab Raigo Koodres,” tutvustas klubi eestvedaja Veiko Tihemets kaadrit. „Umbes 90% mängijaid on olemas. Eestlastest jätkavad Martti Rosenblatt ja Virko Vantsi. Lisaks plaanime võtta kuni neli leegionäri. Kolme välismaalasega on lepingud olemas. Kolm meest on endale siin n-ö nime tegemas, üks on varem Eestis mänginud.”

Kuuldavasti on Järvamaa viimastel aastatel mängijatele võlgu jäänud. Kas need probleemid on lahendatud? „Eks kõigil on paremaid ja raskemaid aegu, see pole tundmatu ühelegi spordiklubile. Praegu läheme uuele hooajale positiivselt vastu. Oleme teatud kuluread hoolikalt üle vaadanud ega lähe hooajale vastu nii, et ei tea, mis saab kahe kuu pärast,” lubas Tihemets.

Balti liiga vastu on suurt huvi üles näidanud Leedu klubid. Läbirääkimisi on peetud koguni nelja tiimiga. Kindel on Šiauliai jätkamine ja Kesk-Leedus asuva Raseiniai lisandumine. Eile õhtuks oodati mullu põhiturniiril neljanda kohaga üllatanud Vilniuse lõplikku otsust.

Läti meeskondadest jätkavad RTU, Jelgava, Jēkabpils ja Daugava. 2006. aasta tšempion Ozolnieki paneb pillid kotti, samuti mullune pärapidaja Kuldīga. Uue üritajana astub areenile 9000 elanikuga Limbaži linnake.