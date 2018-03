Uue spordiala eestvedaja: peaeesmärk on viia ala olümpiale

Lõppenud PyeongChangi taliolümpial peeti samuti olümpiale pürgiva lumevõrkpalli show-mäng, mis sai meedias üsna suurt tähelepanu. Osalesid saalivõrkpalliässad Giba Brasiiliast ja serblane Vladimir Grbič, rannavõrkpallist tuntud Emanuel jt, keda uus ala paelub. Ala edendajate eesmärk on pääseda lähitulevikus olümpiale. Sel talvel peetakse esmakordselt Euroopa meistrivõistlused, toimub ka Euroopa karikasari.

Toome siinkohal teieni volley.ee vahendatud intervjuu ala ühe eestvedaja Martin Kaswurmiga.

Sel talvel peetakse esmakordselt lumevõrkpalli Euroopa meistrivõistlused, samuti on käima lükatud Euroopa karikasari. Kas usute, et need võistlused suudavad kanda kinnitada ja jäävad püsima?

Kindlasti! EM on suur saavutus alale nagu ka promomängud olümpial. Et EMile pääseda, organiseeris koguni 17 alaliitu oma riigis meistrivõistlused. Teadmine lumevõrkpalli olemasolust aina kasvab ning toimub aina rohkem turniire. Rahvusvaheline alaliit FIVB, Euroopa alaliit CEV, ala edendamisega tegelev agentuur Chaka2 ja mitmed alaliidu teevad tööd, et ala propageerida ja et sellest saaks lähitulevikus olümpiaala.

Kui tõsine on treenerite, mängijate, sponsorite jt huvi lumevõrkpalli vastu?

Üha rohkem profimängijaid, nii rannavõrkpallureid kui saalivõrkpallureid tunnevad selle vastu huvi ja osalevad erinevatel turniiridel. See omakorda tõstab taset, mis omakorda tõstab ka sponsorite huvi. Tänu üle maailma toimuvatele võistlustele on ka alaliitude jt huvigruppide huvi lumevõrkpalli vastu suurenenud. Rahvusvaheline Olümpiakomitee ROK sai lumevõrkpallist aimu äsja olümpiamängudel, kus toimus show-mäng. Kohal olid mitmed tippmängjad, alaliidud ja meedia, sh 40 telekanalit.

Kas kliimasoojenemisele mõeldes – ja võttes arvesse, et mitmed suusavõistlused üle maailma jäävad igal hooajal lumepuuduse tõttu ära – ei ole selle ala tulevik pisut riskantne?

Alati on välitingimustes spordivõistluste organiseerimisel väike risk, aga hea planeerimise ja võistluspaiga valikuga saab selle riski minimaalseks viia.

Kas lumevõrkpall on eelkõige suunatud endistele tippmängijatele nö karjääri lõpetamiseks või loodate, et ühel hetkel kasvab peale päris lumevõrkpallile keskenduv seltskond?

Meie visioon on muuta ala professionaalseks. Tahame korraldada tiitlivõistlusi ja MK-sarja nii Euroopa kui maailma tasemel.

Millist tagasisidet olete seni saanud mängijatelt, treeneritelt, alaliitudelt?

Kõik osapooled, kes lumevõrkpalliga seotud on, tahavad ala edendada ja tegutsevad selle nimel päevast-päeva.

Millisteks hindate võimalust, et lumevõrkpallist saab olümpiaala?

Nagu varem mainisin, siis see on puhtalt ROKi otsustada. Meie tahame ala propageerida ja loodame parimat.