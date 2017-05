Uue algkoosseisuga sinilõvid alistasid Portugali, Naaber vigastas jalga

Eesti võrkpallikoondis alustas hooaega, võites Vila Floris peetud sõprusmängus Portugali 3 : 1.

Kaks esimest geimi kuulusid selgelt Eestile 25 : 22 ja 25 : 18, kolmandas sigines meie mängu liiga palju eksimusi ja see geim libises käest – 20 : 25. Neljas geim siiski jälle Eesti koondise Sinilõvidele 25 : 23.

Võrreldes harjumusliku koosseisuga oli peatreener Gheorghe Cretu teinud seekord kaks vahetust. Uute meestena kuulusid algkoosseisu Andres Toobal ja Andrus Raadik, lisaks neile Oliver Venno, Robert Täht, Ardo Kreek, Andri Aganits ja libero Rait Rikberg. Võistkonna kapten Kert Toobal sai vaba päeva. Neljandas geimis sekkusid Kristo Kollo ja Henri Treial.

„Kogu tiim sai väga hästi hakkama. Keegi negatiivselt ei üllatanud,“ kommenteeris Rikberg uute ja vanade tegijate esitusi. „Väga pikki mõõnasid õnnestus vältida. Vastane oli paras, ei liiga tugev ega liiga nõrk. Pole paha start,“ lisas Andres Toobal. Oliver Venno tõi 18 punkti, Robert Täht 17 ja Ardo Kreek 12. Rünnakul lahendasid olukordi kõige efektiivsemalt Kreek (73%) ja Täht (62%). Portugali resultatiivseim oli Valdir Sequeira, kelle arvele kogunes 17 silma.

Halvaks uudiseks on esmakordselt koondisse kutsutud 212-sentimeetrise temporündaja Mart Naaberi jalavigastus. Üle-eilsel treeningul väänas ta blokki hüpates hüppeliigese välja. Õnneks tundub esialgu, et tegemist on suhteliselt kerge vigastusega. Koduseks MM-valiksarjaks valmistuv Eesti kohtub Vila Floris veel kahel korral võõrustajatega, reedel ja laupäeval.