Uskumatu võiduseeria püsti pannud Tamme: jumal tänatud, et võitsime! Kaotuse korral poleks ma julgenud saalist välja minnagi

Umbes 1500 inimest tunnistasid Kuressaare spordihallis, kuidas Saaremaa lõi meeste finaalis Pärnut 3:2. Täpselt sama skooriga võideti märtsis Saaremaal Pärnut ka Balti liigas.

„Patt oleks kaotada sellise publiku ees. Võib-olla on selline meeleolu vaid koondisemängudel. Vägev!” tegi Tamme suure kummarduse pealtvaatajate ees. „Meil on täna jõulupidu ka – kuidas sa lähed sinna matusemeeleolus? Jumal tänatud, et täna võitsime, poleks julgenud siit saalist välja minnagi! Ma ei taha Pärnu meeste peale mõeldagi... Hea võitlus oli, ei tahaks nende nahas olla.”

Mängust rääkides kiitis ta bloki ja kaitse taktikat. „Lõpus oli näha, et kaks geimi päästsime oma bloki-kaitsega. Vastuvõtul ja rünnakul ei olnud vast kõige parem päeva, aga serv ja blokk-kaitse töötasid.”

Kõva võitlus oli Pärnu brasiillasest diagonaalründaja Chizoba Neves Atuga, kes tõi lõpuks 28 punkti. „Lõpuks õigetel hetkedel saime ta kinni. Sa võid ju 30 punkti tuua, aga midagi pole teha – kui tahad lõpuni olla kõva mees... No eks ta ongi kõva mees, aga õigetel hetkedel saime ta õnneks kinni, kannatasime ära, lõpuni ei saanud ta pidu kesta,” kommenteeris Tamme, kelle sõnul ei lasknud nad ennast eelmisel nädalal Balti liigas Pärnu üle saadud kergest 3:0 võidust uinutada. „Tolle mängu iseloom oli juba hoopis teine. Ma ei ütle, et Pärnu siis kaotama tuli, lihtsalt olime tol päeval üle. Võib-olla olid neil raskemad trennid all kui meil.”

Mullu tegi Tamme võrkpallis puhta töö – saalis võitis Saaremaaga kõik kolm tiitlit, Kaspar Pomerantsiga võitis ka rannas meistrivõistlused ja karikasarja. „No kui arvestada Tallinna Selveriga võidetud Eesti meistritiitel ka hulka, siis oli see juba kaheksas võit järjest. Loodetavasti ei lõppe see seeria sel hooajal. Olin lihtsalt jälle õigel ajal õiges kohas. Meil on hea võistkond,” muheles Tamme.