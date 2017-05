Uskumatu, aga tõsi! Igipõline tartlane Rikberg pääseski 34aastaselt korralikku välisklubisse

Terve karjääri Tartu võrkpallimeeskonnas veetnud Eesti koondise libero Rait Rikberg esindab uuel hooajal Belgia klubi Meneni Prefaxist.

Rikbergi kahjuks rääkis vanus, pealegi on selle positsiooni mängijatel kõige keerulisem välisklubisse saada, Eesti kaitseekspertidest on varem vaid Sten Esna pallinud Prantsusmaa meistriliigas. Ometi sai ta unistus teoks. Klubi senine libero Julien Lemay siirdub Prantsusmaale, temast saab Martti Juhkami tiimikaaslane Tourcoing’is.

Varem on Rikberg Delfile antud intervjuus tunnistanud, et Eesti koondise peatreener Gheorghe Cretu andis talle uue hingamise ja nõnda tekkis tal unistus lõpetada pikk karjäär välismaal. „Ega selliseid mehi vist polegi Eesti pallimängualadel palju olnud, kes 16 aastat ühes võistkonnas oleks mänginud. Ainult korvpallur (Marek) Doronin meenub. Ma ei näe mõtet Eestis klubisid vahetada. Ka ühes meeskonnas mängides elad pidevalt muutustes – vahetuvad nii treenerid kui mängijad. Ka klubile pole mul midagi ette heita: eesmärgid on alati kõige kõrgemad olnud ja palk jõuab igal kuul lubatud päeval kontole,“ rääkis Rikberg.

