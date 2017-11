Urmas Tali vs. Avo Keel 1 : 0

Balti võrkpalliliiga liidrite kohtumises ei jätnud Saaremaa kodus Pärnule mingit sõnaõigust.

Oodata oli põnevat mängu, kumbki polnud tänavu ainsatki kohtumist kaotanud. Aga läks teisiti. Matš algas Pärnu jaoks nagu õudusunenägu: rünnakul ei õnnestunud miski, igal pool olid saarlaste käed ees ja pall maha ei jäänud. Avageimis lõid Avo Keele hoolealused 27 tõstest punktiks kõigest viis (18,5%!), peale selle eksisid neli korda ja viiel puhul tabasid blokki.

„Hambaharja tunne tuli peale, olime sedasi ühekülgsed, pidime ründama palju kahese bloki vastu,” nentis Pärnu loots Avo Keel, et kärisemine sai alguse nigelast servi vastuvõtust. „Nurgaründajad ei suutnud kahese bloki vastu ära lüüa, kohati sundisin sidemängijat pooleldi vägisi rohkem tempomehi otsima. Täna meile sõnaõigust ei antud. Kui ikka geimis ei saa 20 punkti täis, on see geim pakiga saadud.”

Saaremaa oli mitmekülgne

Avageimis kinkisid saarlased Pärnule 19 punkti, teises 21 ja kolmandas 16. Õigeks mänguks ei läinudki ja nüüd pole enam kahtlust: sel hooajal loodud Saaremaa on nii Credit24 Balti liiga kui ka Eesti meistrivõistluste suursoosik.

Kuressaare spordihalli kogunenud umbes 800 vaatajale pakkus silmailu head servi löönud ja kokku 16 punkti toonud slovakk Tomaš Halanda, Siim Põlluäär toetas 10, Konstantin Rjabuhha 9 ja Rauno Tamme 6 punktiga. 18 serviviga teinud ja rünnakul 11 eksimusega patustanud suvepealinna esindusest jõudis ainsana kahekohalise punktisummani saarlane Kevin Saar. „Ühtpidi ei olnud Pärnu võib-olla kõige teravam, teisalt tegime me seekord hea kontrollitud mängu. Vaatasime, kuidas rünnakut mitmekesisemaks ajada,” jäi Saaremaa pealik Urmas Tali nähtuga rahule.