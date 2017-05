Urmas Tali vollekoondisest: Türgi liiga edukas hooaeg hoiab Vennot algkoosseisus, Tähe kõrval mängib nurgas Raadik

MM-valikturniiriks valmistuv Eesti võrkpallikoondis peab täna võõrsil aasta esimese kontrollmängu, kohtudes kell 19.00 Portugaliga.

Delfi palus Rakvere Võrkpalliklubiga Balti meistriks tulnud Urmas Talil iseloomustada koondise hetkeseisu tempo-, nurga- ja diagonaalründajate positsioonidel.

Temporündajad. Portugali lendasid Andri Aganits, Ardo Kreek, Mart Naaber ja Henri Treial. Äsja Prantsusmaal hooaja lõpetanud Timo Tammemaa liitub koondisega pärast Potugaliga mänge.

Urmas Tali: "Klubihooaeg ja koondisesuvi on kaks täiesti erinevat asja. Kui meeskond tahab kiiresti kokkumängu leida, on loogiline, et kahe koha eest põhikoosseisus hakkavad võitlema ikkagi kogenumad koondislased Kreek, Aganits ja Tammemaa. Omaette küsimus on aga see, kes peaks rollimängijana kuuluma varumeestenurka. Mardil on näiteks terav planeeriv serv ja Treialil tugev hüppelt palling."

Nurgaründajad. Portugali lendasid Karli Allik, Kristo Kollo, Andrus Raadik ja Robert Täht. Taavet Leppik jäi seekord koju.

Tali: "Mulle tundub, et tänavu on nurgaründajatel varumeeste osas seis parem kui mullu, olgugi et Keith Pupartit ja Martti Juhkamit koondises pole. Täht on kindel esinumber, selles ei kahtle keegi. Ma usun, et tema kõrval kujuneb teiseks põhimeheks Raadik, kes on ülejäänud kolmikust rünnakul stabiilsem ja võimsam. Ta oskab lüüa kiiret tõstet, kuid tuleb toime ka siis, kui vastas on mitmemeheline blokk. Ja kõige rohkem meeldib talle rünnata tagaliinist. Olenevalt mängust võivad treenerid aga kasutada ka hea kaitsemänguga Kollot või tugeva serviga Allikut. Nemad oleksidki selgelt kaitsvama suunitlusega mängijad - ma ei kujuta näiteks ette, mida teeb Kollo eesliinis kahemeetriste meeste vastu -, rünnakul kanduks sel juhul kogu raskus Tähele ja diagonaalründajale. Omaette küsimus on Leppik ning tema põlved - kas ta on hooajast taastunud?

Diagonaalründajad. Portugali lendasid Olvier Venno ja Renee Teppan.

Tali: "Ma kaldun arvama, et Venno ja Teppani vahel jaguneb mänguaeg 70%-30% esimese kasuks. Venno tõi tugevas Türgi liigas keskmiselt üle 20 punkti mängus hoolimata sellest, ei kõik jälgisid teda. See tõestas, et ta ei saa kehv olla. Venno on Teppanist stabiilsem ja osavam. Teppanit saab kasutada aga vahetusmehena, kes raskes olukorras võistkonda päästma tuleb. Ta ei löö kunagi risti ette ning võib kinnisilmi riskides õnnestuda. Ta on ka emotsionaalsem mängija kui Venno ning suudab meeskonda rohkem sütitada. Aga suvi tuleb pikk ja kindlasti saavad ka sel positsioonil erinevad mehed oma mänguaja kätte."

Eesti ja Portugal kohtuvad Vila Flori linnas Portugaliga ka homme ja ülehomme.