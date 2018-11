Urmas Tali eurosarja suure väljakutse eel: saab näha, kas vastane tuleb meie vastu ka veidi üleolevalt

„Nii viimasel ajal peetud liigamängud kui karikamängud on olnud võimaluseks ka prantslaste vastu valmistuda. Neis kohtumistes oleme saanud harjutada sellist mängu nagu homme vaja. Selge see, et seisame suure väljakutse ees, aga usun, et mängijad on vaimselt selleks valmis, iseasi, kuidas suudetakse see väljakul realiseerida. Mina teen treenerina kõik, et see nii oleks. Saab näha, kas Poitiers tuleb meie vastu ka veidi üleolevalt, sel juhul peame oleme valmis seda ära kasutama,“ lisas juhendaja ja kinnitas, et vigastusega hädas olnud poolakast sidemängija Lukasz Makowski saab homme meeskonda aidata. Samuti traumadega kimpus olevate tempomeeste Mihkel Tanila ja Siim Ennemuisti osalemine selgub vahetult enne mängu.

Korduskohtumine Prantsusmaal peetakse 4. detsembril.

Kolmapäeval, 28. novembril kell 19.00 peab käesoleva hooaja esimese euromängu Pärnu Võrkpalliklubi, minnes samuti CEV Challenge Cupi raames kodusaalis vastamisi Itaalia klubi Monza Vero Volleyga.

Samas sarjas osalevad Eesti meesvõrkpalluritest veel Andrus Raadik ja Karli Allik. Raadik ja Savo Volley mängivad 28. novembril kell 18.30 Austria klubiga Amstetten, Alliku ja Bukaresti Steaua vastaseks on samuti 28. novembril kell 18.00 teine Rumeenia klubi Zalau. Naistest teeb Challenge Cupil kaasa Soome meistriliigas suurepärases hoos olev Nette Peit, kelle koduklubi LP Kangasala läheb vastamisi Sloveenia klubiga Nova Gorica, avamäng peetakse 29. novembril kell 19.00.

Aste kõrgemal ehk CEV Cupil osalevad meestest Martti Juhkami, Markkus Keel ja Oliver Venno. Martti Juhkami tööandja Tourcoing kohtub avaringis CV Terueliga Hispaaniast, esimene mäng toimub 27. novembril kell 21.00. Oliver Venno tööandja Istanbuli Galatasaray esimeseks vastaseks on 28. novembril kell 18.00 peetavas avakohtumises Zagrebi Mladost. Markkus Keel ja Posojilnica Aich/Dob langesid Meistrite liigas konkurentsist ja jätkavad samuti CEV Cupil, minnes vastamisi Dukla Libereciga, avamäng toimub 29. novembril kell 19.00. Naiste CEV Cupil mängib Kertu Laagi tööandja Salo LP Viesti, kohtudes esmalt Beverini Asterixiga, avamäng toimub 29. novembril kell 19.00.