Urmas Tali: Eestist on raske mängijaid leida, kõik tahavad välismaale joosta

Vastloodud Saaremaa võrkpalliklubi peatreeneri Urmas Tali sõnul üritatakse luua meeskond, mille mängijad saaksid keskenduda täielikult sporditegemisele.

Saarlased on sõlminud tänaseks lepingu kahe tugeva diagonaalründaja Hindrek Pulga ja Siim Põlluäärega, lisaks löödi käed sidemängija Aleksander Eerma ja Mihkel Tanilaga.

Urmas, ega te Saaremaal liiga tugevat meeskonda pole loomas?

(Kavalalt.) Nii... Millele sa vihjad?

Olete sõlminud lepingu kahe meie mõistes väga hea diagonaalründajaga, kuigi väljakule mahub korraga vaid üks selle positsiooni mängija.

Me leidsime lihtsalt, et kahe diagonaali tasemevahe ei tohiks liiga suur olla.

Sul pole plaanis üht neist nurgaründaja positsioonile nihutada?

Eks me arendame treeningutel mitmekülgsust niikuinii, aga ei, sellist plaani küll pole. Idee on ikkagi ka head nurgamehed otsida.

Kui kerge on Eestist täna head nurgameest leida?

Jah, eks siin peab vaatama, kes üldse Eestisse jäävad. Meil on selline tuhin tekkinud, kus kõik tahavad välismaale joosta. Vaatame, kui koondislased jõuavad Mehhikost tagasi... Räägime nendega ära. Ja kui Eestist kedagi võtta pole, siis ei jää muud üle, kui peame leegionärid sellele positsioonile palkama. Mõned mehed on meil juba ka silmapiiril.

Kas leegionäre otsid Lätist ja Leedust?

Ei-ei, me ei taha Balti liigat nõrgestada, kuigi variante on ka, jah, sealt olnud. Proovime võimalusel mujalt leegionärid võtta.

Palkasite äsja 21-aastase Aleksander Eerma. Kas temast saab meeskonna esimene sidemängija või otsite veel üht tugevat meest sellele positsioonile?

See sõltub sellest, kellega kokkuleppele jõuame. Eerma teab, kuhu ta mängima tuleb. Ta on ambitsioonikas noor, kes peab eelkõige oma asjad ära tegema.

Eelmised aastad tegutses Rakveres sidemängijana sinu käe all lätlane Artis Caics. Kuuldavasti oli Saaremaa huvitatud ka tema palkamisest, kuigi ta ravib seljavigastust ega pruugi karjääri jätkata. Mis seisus hetkel olete?

Selge on see, et me ei saa augustiks sidemängija positsiooni täitmist lükata. Lähipäevil peame saama selgust, aga minu teada pole ta selg palju paremaks läinud. Pealegi on tal kindlasti ka teisi pakkumisi.

Nii Pulk, Põlluäär kui Tanila on saarlased. Ja saarlasi on meie paremates võrkpalliklubides veelgi. Kui kerge on neid meeskonda meelitada?

Ei oska nii öelda, sest agasid on ka. Palju oleneb pakkumisest, lisaks on mitmed saarlased oma elu juba Tallinnaga sidunud. Mina olen lihtsalt öelnud mängijatele, et meil on siin Saaremaal loodud selline keskkond, kus saab täiel rinnal sporti teha ja end arendada.

Plaan on seega ikkagi profiklubi moodustada?

Esimesel aastal saab see olema raske, aga sinnapoole me liigume.

Saarlased on juba varem rääkinud, et Keith Pupart peaks kindlasti tulema karjääri lõpetama oma kodusaarele. Aga praegu on sellest vist veel vara rääkida?

Jah, praegu on tal leping Lubiniga ning isegi siis, kui ta seal ei jätka, ei saa ta ju Eestisse tulla. Järgmiste aastate osas sõltub aga palju ka meist endist - kuidas meil klubi tööle õnnestub panna.

Ja lõpetuseks, kuidas koondise nädalavahetuse kokku võtaksid?

Tuleb igal juhul rahule jääda, kuigi nende mängude põhjal on raske öelda, kas me MM-valikturniiri kolmandas ringis Belgiale vastu saame. Belgia võitis Maailmaliigas Itaaliat, meie Mehhikot ja Hispaaniat. Ma ei tea, kas meil olid piisavalt tugevad vastased valikturniiri silmas pidades. Ütleme nii, et eelroog oli hea, aga seda, mis maitsega põhiroog ja magustoit tulevad, veel ei tea.