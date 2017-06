Urmas Kruuse võrkpalli rahastamise jandist: Piinlik. Ajate Eesti asja või, härrased?

Reformierakondlane Urmas Kruuse imestas, et valitsus ei suutnud kiirkorras menetleda võrkpalliliidu palvet toetada MM-valiksarja lisaturniiri korraldamist 70 000 euroga.

Kultuuriminister Indrek Saar selgitas, et palve saabus liiga hilja (neljapäeval – M. R.) ja seetõttu ei jõudnud valitsus küsimust arutada.

„Mage põhjendus Indrek Saarelt,“ teatas Urmas Kruuse. „Valitsuse viletsa töö tõttu peab Riigikogu kogunema esmaspäeval erakorraliselt, et menetleda erinevate maksueelnõude vusserdusi, mida ei suudetud õigeaegselt Riigikogule üle anda. Sama valitsus ise aga ei suuda koguneda erakorraliselt, et otsustada võrkpallurite toetamine. Nii tähtsate mängude puhul on koduseinte toetus hädavajalik, mis kindlasti suurendaks edu tõenäosust. See, mille võrkpallurid on välja võidelnud, vajab tunnustamist, aga valitsusliikmetel puudub tunnetus. Piinlik. Ajate Eesti asja või, härrased?“