Üllatus koduses võrkpallis: tiitlipretendent Tartu kaotas 2:0 eduseisust Rakverele

Võrkpalli Balti liigas sündis käimasoleva hooaja esimene suurem üllatus, kui tiitlipretendentide sekka kuuluv Tartu Bigbank kaotas 2:0 eduseisust lõpuks 2:3 Rakvere Võrkpalliklubile.

Võõrsil mänginud Tartu võitis avageimi 25:18 ning teise 25:19. Seejärel haaras ohjad kodumeeskond Rakvere, kes võitis järgmised geimid 25:16, 25:17 ning 15:13.

Rakvere on eelmisest hooajast küll Balti liiga tiitlikaitsja, kuid suvel põhimehed lahkusid ning tänavu hooaja eel neid soosikute hulka ei arvatud. Tartu alistamine on Rakvere uue peatreeneri Andres Toode esimene suurem kordaminek sel hooajal. "Tahtmine oli meil suur. Alguses ei saanud korralikult käima, lõpuks saime hea emotsiooni kätte," rääkis Toode, kes kiitis eelkõige 15 punkti toonud Andris Õunpuud ja diagonaalründaja kohal kanadalast Nic Dubinskyt asendanud 20aastast Karl Maidlet, kelle arvele jäi 11 silma. "Meie leegionäril hakkas nädal tagasi põlv valutama. Oleksime võinud teda kasutada, aga ei tahtnud riskida. Karl sai tema asendamisega hakkama, ainult mõned eksimused tulid sisse. Mängu südameks oli meil täna Andris Õunpuu, enne kohtumist otsustasime, et tema on see mees, kes peab täna rasked pallid ära otsustama."

Temporündaja Siim Ennemuist sulustas Tartu rünnakuid kuuel korral, temagi kogus 15 punkti. Sidemängija Martti Keel kimbutas vastaseid terava serviga, tema kuuest punktist kolm sündisid pallingujoone taga. Bigbanki resultatiivseim oli 26 punkti toonud Curtis Stockton. STATISTIKA

Tartule oli see turniiritabelis kolme võidu kõrval teiseks kaotuseks. Rakvere sai aga kahe kaotuse kõrvale just kolmanda võidu.