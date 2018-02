Ülitihe finiš: Tartu röövis Saaremaalt olulise punkti, põhiturniiri võitja endiselt lahtine

Võrkpalli Credit24 Balti liigas sai Saaremaa võõral väljakul raske 3:2 (25:23, 18:25, 25:23, 23:25, 15:9) võidu Tartu Bigbanki üle.

Võtmemomendiks võis olla Tartu keskblokeerija Mart Naabri eksimus viiendas geimis. Eduseisus 6 : 5 oli tal võimalus rünnata, kuid temporündaja lõi kõrgele võrgu kohale antud palli auti. Eduseisu 7 : 5 asemel oli tablool viik ja siitpeale oli Saaremaa pidurdamatu.

Taas aitas võidu Saaremaa poolele kallutada eelkõige pingilt sekkunud Hindrek Pulk, kes tõi 21 punkti (+16). Tartu resultatiivseim oli diagonaalründaja Curtis Stockton 23 punktiga, teine austraallane Samuel Joseph Walker ei mänginud, kuna käis hiljuti sõrmelõikusel.

Tabeliseis on endiselt äärmiselt pinev, kuid Saaremaal tundub olevat siiski kõige parem seis. Pärnul küll juhib 62 punktiga (24 mängu peetud), kuid saarlastel on vaid kaks silma vähem ja üks mäng rohkem pidada. Ehk kui nad rohkem punkte ei kaota, on põhiturniiri võit nende ja finaalturniir peetakse märtsi teises pooles Kuressaares. Saaremaal on mängida kodus Rakverega ning võõrsil Riia ja Jelgavaga. Pärnul on mängimata Selveri ja Järvamaaga. Ülimalt teoreetiline võimalus põhiturniir võita on jätkuvalt ka Tartul, kellel on 24 mänguga kogutud 58 punkti ja ees kohtumised Daugavpilsi ja Jekabpilsiga.