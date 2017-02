Pühapäeval kell 18.00 lõpetab algava Credit24 Meistriliiga nädalavahetuse seni sarja kahe edukama võrkpalliklubi ehk Tartu Bigbanki ja Tallinna Selveri mõõduvõtt. Kohtumine toimub Audentese spordihoones.

Ühisliiga põhiturniiri avaringis tartlased valitsevale Eesti meistrile suurt sõnaõigust ei jätnud ja said koduväljakul kindla 3:0 võidu, kirjutab volley.ee. Samad klubid läksid vastamisi ka Eesti karikavõistluste poolfinaalis. Mõlemad võitsid võõrsil 3:1, otsustavaks sai Selveri 25:18 paremus kuldses geimis.

„Oleme senimaani tugevate tiimide vastu teinud väga korralikud esitused ja tabeli teise poole võistkondade vastu ka kehvema mänguga saanud. Kohtumist Selveri vastu ootan juba väga, sest vajame väljakutsuvat ja pingelist mängu, mis aitab meid hoida erksana ja fokuseerituna just suuremaid eesmärke silmas pidades. Kuna mängime Selveriga mõlemad sarnast stiili – püüame rünnakuvead kontrolli all hoida ja lööke blokki vältida – siis usun, et võrkpallipublik saab näha nii mõnegi pika ja haarava pallivahetuse,” rääkis Tartu meeskonna peatreener Oliver Lüütsepp.

Enne pühapäevast kohtumist võõrustavad tartlased laupäeval TTÜ-d. „Esimeses ringis mängisid nad kodusaalis meie vastu väga hea partii ja panid meid korralikult surve alla. Mäletame seda mängu ja soovime võõrustajatena neile samaga vastata,” lausus Lüütsepp laupäevase mängu kohta.

Sel hooajal Bigbank Balti liigas veel kaotanud pole ja ritta on seatud 20 (!) järjestikust võitu. Kui nad nopivad ka laupäeval-pähapäeval tabelisse 3:0 või 3:1 eduga kuus punkti, võib nädalavahetuse lõpuks põhiturniiri võitja selgunud olla. Selleks, et Tartut veel ohustada, peab Selver võitma laupäeval võõrsil Rakveret kas 3:0 või 3:1 ja Pärnu peab kodumängudes kahe Leedu võistkonnaga koguma vähemalt neli punkti.

„Algaval nädalavahetusel ootavad meid ees kaks viimast matši tabeli ülemisse poolde kuuluvate võistkondadega. Pärast Rakvere eelmisel nädalal Vilniuses saadud 2:3 kaotust, peame olema valmis selleks, et nad tahavad meie vastu kindlasti punkte saada, vältimaks tabelis veel allapoole vajumist. Kodumängud on alati olulised ja seda veel eriti, kui tegemist on heade vastastega nagu seda on Tartu,” vaatas Selveri peatreener Rainer Vassiljev algava nädalavahetuse suunas.

Selver ei saa aga ainult ettepoole vaadata, sest neile hingab kuklasse Pärnu. Nädalavahetuse eel on Selveril 53 ja Pärnul 49 punkti, ent suvepealinna võistkonnal on üks kohtumine vähem peetud. „Eesmärk on kindlustada oma kolmandat positsiooni, selleks on hädavajalik saada nädalavahetusega vähemalt viis punkti. Nurgaründaja Aleksandrs Kudrjašovsi osalemine on hetkel küsimärk, teised on terved,” rääkis Pärnu loots Avo Keel.

Võistkonna mänedžer Reio Tilk toob välja, et algava nädalavahetuse kohtumistega seoses on Kaubamajakas käimas ka võrkpallisõpradele väga hea kampaania. „Kaubamajakas jagab veel täna ja homme (reede, laupäev) kõikidele vähemalt 10-eurose ostu sooritanutele priipääsmeid mängudele – haarake superpakkumisest kinni, tehke väike ost ja saate vastu tasuta pääsme. Tulge saali!” tutvustas Tilk. Sel nädalavahetusel ootame rohkearvulist publikut saali meid toetama, kuna võõrsilmängud leedukatega olid väga pingelised ja mõlemad kohtumised lõppesid meie napi 3:2 paremusega. Kodusaalis aga punkte kaotada ei taha, sest tabeliseis on pingeline ja ka Selverit on veel võimalik püüda,” lisas klubi tegevjuht.

Teist nädalat järjest tuleb pühapäevane telemäng TTÜ spordihoonest, kus sel korral astuvad kell 17.00 võistlustulle Tehnikaülikooli võistkond ja Rakvere Võrkpalliklubi. Möödunud nädalavahetusel andis TTÜ küll võimsa lahingu Ozolnieki klubile, ent peaaegu käes olnud võit libises paraku lõpuks siiski näppude vahelt.

Ülimalt tähtis on algav nädalavahetus ka Järvamaa Võrkpalliklubi jaoks, kes on praegu 22 punktiga 11. kohal. Kesk-Eesti võistkonna ihaldatud eesmärk ehk play-off koht ei ole aga üldse kaugel. Poliurs/Ozolnieki on neist kogunud vaid neli enampunkti.

Laupäeval kell 16.00 on vastaseks Vilniuse Flamingo, kes 42 punktiga tabelis neljas, ent pühapäevases matšis minnakse vastamisi lähikonkurent Šiauliai Elgaga. Neil on tabelis Järvamaast ühe enampeetud kohtumise juures kaks punkti enam. „Eelseisvad mängud on meile otsustava tähtsusega. Play-off´i pääsemine on veel võimalik, kuid selleks on võite vaja,” on ka Järvamaa klubi peatreeneri Laimons Raudsepa sõnum.