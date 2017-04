U17 võrkpallikoondis alistas kindlalt Rumeenia eakaaslased

Noormeeste U17 (sündinud 2001 ja hiljem) võrkpallikoondis sai Sofias jätkuval EM-valikturniiril esimese võidu, kui Rumeenia eakaaslased mängiti üle tulemusega 3:1 (25:23, 25:13, 21:25, 25:15). Üleeile toimunud avamängus tuli tunnistada Bulgaaria 3:0 (25:23, 25:21, 25:21) paremust.

Võrdselt kulgenud avageimi lõpus tegid meie noored rumeenlastest kindlamaid liigutusi ja kallutasid avavaatuse minimaalse eduga enda kasuks. Teises pakkusid eestlased suurepärase partii, kus meie rünnakuprotsent oli koguni 84! Rumeenia ei teeninud ühtegi punkti blokiga, lisaks ei eksinud meie ühelgi 19 löögist, millest maha jäid 16. Kolmandas saime vaid geimi alguses korra eduseisu maitsta, vastupidiselt möödus kohtumise viimaseks jäänud geim.

Koondisele tõid enim punkte taas Märt Tammearu ja Rasmus Meius, kelle saldod olid vastavalt 21 ja 13. Pallurite efektiivsusnäitajad olid +11 ja +7, kirjutab volley.ee.

Rünnakul edestasime Rumeeniat kümneprotsendiliselt (41-31), ent vastuvõtul jäime alla 11-ga (43-54). Vastased lõid meile koguni kümme serviässa, meie noormehed teenisid neli otsepunkti. Küll ei saa rõõmustada aga tervelt 21 servivea üle.

Täna kell 16:00 lõpetavad Eesti noormehed valiksarja Islandi vastu, kes on senise kuue geimiga teeninud vaid 58 punkti. Noormeeste valiksarja teises ringis on viis alagruppi, mille võitjad ja parim teise koha omanik pääsevad finaalturniirile. Alagrupi esikohta pole meil enam võimalik püüda, kuna geimide suhtelt jääme Bulgaariale kindlasti alla isegi nende kaotuse korral viimases voorus. Juhul kui Rumeenia alistab Bulgaaria 3:0 või 3:1, jääme ilma ka grupi teisest kohast. Bulgaaria võidu või Rumeenia 3:2 edu korral - meie peame saama jagu ka Islandist - tõuseme alagrupis teiseks. Kuna ülejäänud alagrupid on aga kolmeliikmelised, ei lähe parima teise koha omaniku selgitamisel matšid Islandiga arvesse. Meie saldo oleks seega kolm punkti ja geimide suhe 3:4.

Eile avasid Taanis valiksarja ka meie U16 (sündinud 2002 ja hiljem) tüdrukud. Nende esimeseks vastaseks oli Belgia. Grupi suurfavoriit võttis kindla võidu, alistades meie koondise 3:0 (25:18, 25:17, 25:11).

Rünnakuid realiseerisid võitjad 52-protsendiliselt, Eesti näitaja oli vaid 24. Vastuvõtul jäime alla kaheksa protsendiga (35-43) ja kuigi meie neidudel õnnestus lüüa kümme serviässa, olid siingi Belglannad paremad, kogudes 17 otsepunkti. Ühtlaselt jagunenud skooritegemist vedasid Kätriin Põld ja Laura Kaur kuue silmaga, Ragne Rahuoja lisas viis ja Laura Laas ning Anni-Ly Abel neli.

Turniiri teises voorus läheme täna kell 19:30 vastamisi võõrustajatega.

Noormeeste turniiri kodulehekülg on SIIN, neidude oma SIIN.

Noormeeste koondisesse kuuluvad: Jan Solovjov, Henry Holm, Märt Tammearu, Andero Karuks, Rasmus Meius, Richard Voogel, Robin Alba, Iljan Helendi, Tony Tammiksaar, Mattias Rahuoja, Allar Keskülla, Markus Maila. Peatreener Toomas Jasmin, treener Raigo Tatrik, füsioterapeut Hardi Paas, mänedžer ja statistik Mihkel Sagar.

Neidude koondises mängivad: Brittany Tool, Kätriin Põld, Ragne Rahuoja, Eva Liisa Kuivonen, Helen Roman, Helena Loos, Maren Mõrd, Laura Laas, Emma-Stiina Rohtla, Anni-Ly Abel, Laura Kaur, Lizet Tüvi. Peatreener Peeter Vahtra, treener Margit Keerutaja, füsioterapeut Valdo Järvekülg, mänedžer Helen Veermäe.