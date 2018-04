Türgis võimsa hooaja teinud Oliver Venno tuleviku osas otsustamisega ei kiirusta

Türgis Ankara Maliye Piyango klubis mängiv Eesti võrkpallikoondise diagonaalründaja Oliver Venno on teinud stabiilse ja võimsa hooaja, kuuludes läbi aasta kindlalt liiga resultatiivsemate ründajate sekka.

Hästi on läinud ka eestlase klubil: eurosarjas jõuti poolfinaali, karikamängudel võideti eestlase vedamisel üllatuslikult hõbe, kirjutab volley.ee. Hetkel võitleb Maliye Piyango Türgi kõrgliigas 5. koha nimel, kolmas ja otsustav kohtumine linnarivaal Ziraat Bankasi vastu peetakse 14. aprillil.

Venno tõdeb, et edukas hooaeg on olnud ka väga väsitav. „Hooaeg on olnud raske, kuna põhimõtteliselt igal kolmapäeval ja laupäeval on olnud mängud ja puhkepäevi on väga vähe olnud,“ tunnistas pommitaja. Hoolimata väsitavas hooajast Vennol tervisega õnneks probleeme pole.

„Meeskond on olnud tubli, saavutasime teise koha karikavõistlustel, mida pole Maliye minu arust kunagi saavutanud. Siis eurosarjas poolfinaali jõudmine, kuigi see jäi veidi kripeldama, et finaali ei jõudnud. Ja nüüd mängime 5.-6. koha peale Türgi liigas. Eurosarja koht on tagatud ka järgmiseks aastaks, seega arvan, et igati korda läinud hooaeg,“ võtab mängija möödunu kokku.

Enim tegi Vennole rõõmu CEV Challenge Cupi poolfinaalis saadud võit Itaalia tippklubi Ravenna üle. „Seal me tegutsesime eriti hästi.“ Klubi on tema sõnul rahul nii viienda kui kuuenda kohaga, ent mängumees ise loodab siiski hooaja 5. kohal lõpetada.