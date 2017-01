Nõo rannahallis 2017 punktini mängitud rannavollemaratoni võitis võistkond Terve Keha, kes alistas 29 tundi kestnud lahingus numbritega 2017:2012 Terve Vaimu.

Ankruvahetuses selgitasid lõppresultaadi korvpalliäss Marek Doronin ja võrkpalliäss Karl Jaani koos paarilistega. Karl Jaani meenutas pärast mängu kunagi peetud Tartu Rocki ja Tartu Pere Leiva vahelist šõumängu, kus korvpallis Doronin üle tema palli korvi surunud. Nüüd oli magus toonase kaotuse eest magus revanš oma alal võtta.

Oma panuse andsid rannavollemaratoni õnnestumisse kokku veidi enam kui 100 mängijat, teiste seas triatleet Ain-Alar Juhanson, aerutajad Kaspar Sula, Kaarel Alupere ja Joosep Karslon, 400 m tõkkejooksja Jaak-Heinrich Jagor, ERMi direktor Tõnis Lukas, TÜ/Eedeni võrkpallinaised, võrkpalli vanameistrid Argo Meresaar ja Kristjan Kais. Ära tuleks märkida heal tasemel hobivolletaja Heiki Hunt, kes oli kahtlemata turniiri väärtuslikeim mängija, püsides mängus väga väikeste pausidega peaaegu terve öö.

SportID ja Nõo Rannahall soovivad tänada kõiki osalisi mõnusa turniiri ning suurte ja väikeste annetuste eest Lastefondile, mida kogunes kokku umbes 1000€ kanti. Päris lõpliku summa saadakse teada Lastefondilt tuleval nädalal, kuid selge on see, et kogutud rahaga aidatakse ülekaalulisi lapsi rohkem liikuma. Korraldajad usuvad, et selle väikese ühise panusega ning sportlaste ja harrastajate poolt toodud eeskujuga suudetakse vähemalt mõne noore ellu tuua pisikene muutus paremuse suunas.