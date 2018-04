„Tuleb vist aineid süüa... Loodetavasti pole finaalis dopingukontrolli.”

Pealkirjas olev tsitaat kuulub Tartu Bigbanki temporündajale Meelis Kivisillale. Vihje keelatud taastumisainete kasutamisele on küll ilmselgelt nali, kuid teema ise vägagi tõsine. Mitmed Tartu mängijad on teravalt kritiseerinud võrkpalliliitu, kuna Eesti meistrivõistluste finaalseeria Saaremaaga tuleb enneolematult tihe ja kurnav. Esimene mäng on 2. mail Kuressaares, järgmised kaks 4. ja 6. Tartus, seejärel kaks 8. ja 10. Kuresaares, kuues oleks 12. mail Tartus ja viimane järgmisel päeval taas Saaremaal. Kolm viimast mängu on esialgu hüpoteetilised, seeria võiduks läheb vaja nelja võitu.

Loe edasi ja saad teada, miks peavad võrkpallurid seda ajakava täiesti meeletuks ja miks võrkpalliliit sellise graafiku ikkagi paika pani.